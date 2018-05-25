Опубликованы правильные ответы ВНО по украинскому языку и литературе 25 мая 2018 г. источник 0 0

Предметные профессиональные комиссии Украинского центра оценивания качества образования установили правильные ответы к заданиям сертификационной работы по украинскому языку и литературе.