Экономика

  • 106
    •  / 

ЕБРР готов участвовать в приватизации Ощадбанка

ЕБРР готов участвовать в приватизации Ощадбанка
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов принять участие в приватизации государственного Ощадбанка в текущем году.
Об этом сообщила глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив в Facebook.

"European Bank for Reconstruction and Development готов принять участие в приватизации Ощадбанка в этом году. Об этом на заседании Национального инвестиционного совета сказал президент ЕБРР Сума Чакрабарти", - написала она.

Ранее первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Международная финансовая корпорация (IFC) может войти в капитал государственного Укргазбанка до конца этого года.

Согласно стратегии развития госбанков, 20% Укргазбанка должно быть продано в этом году.

Маркарова напомнила, что задача министерства - сократить свое присутствие в банковском секторе до 25% в пятилетней перспективе.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3061.89 грн
100 USD 2610.75 грн
10 RUB 4.2514 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи