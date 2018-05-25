ЕБРР готов участвовать в приватизации Ощадбанка 25 мая 2018 г. источник 0 0

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов принять участие в приватизации государственного Ощадбанка в текущем году.

Об этом сообщила глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив в Facebook.



"European Bank for Reconstruction and Development готов принять участие в приватизации Ощадбанка в этом году. Об этом на заседании Национального инвестиционного совета сказал президент ЕБРР Сума Чакрабарти", - написала она.



Ранее первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Международная финансовая корпорация (IFC) может войти в капитал государственного Укргазбанка до конца этого года.



Согласно стратегии развития госбанков, 20% Укргазбанка должно быть продано в этом году.



Маркарова напомнила, что задача министерства - сократить свое присутствие в банковском секторе до 25% в пятилетней перспективе.