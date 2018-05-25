Харьков

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В Харькове собираются установить новый рекорд Украины

В Харькове собираются установить новый рекорд Украины
Массовый забег с собаками, который предполагает установление нового рекорда Украины, пройдет 26 мая возле КП «Центр обращения с животными».
Как сообщили в центре, в мероприятии могут принять участие все желающие. Дистанция забега – 600 м, участие – бесплатное. Рекорд будет зарегистрирован в Книге рекордов Украины.

Те люди, у которых нет домашних любимцев, но которые хотят поучаствовать в забеге, смогут взять на время собаку из приюта.

Для детей пройдут мастер-классы, конкурсы, будет работать мастер по аквагриму. Кроме того, школьникам, которые победили в конкурсе «Нарисуй мечту собаки», вручат дипломы.

Начало мероприятия – в 10:00, старт забега – в 11:00.

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