Общество

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В Харьковской области продолжается ремонт дорог местной сети

В Харьковской области продолжается ремонт дорог местной сети
Работы по эксплуатационному содержанию проводятся во всех районах Харьковской области. В первую очередь – на автобусных маршрутах.
– Что касается работ по текущему ремонту. Управлением строительства дорожного комплекса Департамента капитального строительства ХОГА объявлены 38 тендерных процедур, подготовлена ​​проектно-сметная документация, по 6 дорогам уже определены победители. Ждем сессии облсовета для того, чтобы она утвердила этот перечень, и в казначействе были зарегистрированы договоры. Тогда мы сможем приступить к масштабным работам, – сказал начальник управления строительства дорожного комплекса Департамента капитального строительства ХОГА Игорь Турченко.

Также, по его информации, ямочный ремонт проходит в Балаклейском районе (Нурово - Гусаровка), Шевченковском (подъезд к селу Огурцовка и у села Огурцовка), Богодуховском (Богодухов - Павловка - Гуты), Великобурлукском (под. к с. Червоной Хвыле), Волчанском (Салтов - Гонтаровка - через Томаховку), Двуречанском (В. Бурлук - Григорьевка - Обуховка - Двуречная), Дергачевском (под. к с. Малым Проходам), Зачепиловском (Новоселовка - Устиновка), Золочевском (Золочев - Довжик - Мироновка), Изюмском (Чернобаевка - Новопавловка), Барвенковском (Барвенково - Мечебилово), Купянском (Купянск - Кругляковка), Боровском (Дружелюбовка - на Красный Лиман), Нововодолажском (Н.Водолага - Ольховатка - Ракитное - Мокрая Ракитная), Сахновщинском (Сахновщина - Краснопавловка), Харьковском (Харьков - Липцы - Борисовка), Красноградском (Красноград - Берестовенька) и др, сообщает пресс-служба ХОГА.

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