Происшествия

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В Харькове иностранец ограбил харьковчанку

В Харькове иностранец ограбил харьковчанку
В Харькове, на улице Академика Павлова иностранец ограбил женщину.
29-летнего гражданина Азербайджана, который живет в Харькове, задержали сотрудники Киевского отдела полиции, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харькове.

Сообщение о грабеже поступило от 31-летней женщины. С ее слов стало известно, что неизвестный сбил ее с ног и отобрал кошелек с деньгами, банковскими картами и документами. Потерпевшая хорошо запомнила приметы нападавшего и сообщила их работникам полиции.

Злоумышленника задержали в течение получаса.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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