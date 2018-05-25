В Харькове иностранец ограбил харьковчанку 25 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове, на улице Академика Павлова иностранец ограбил женщину.

29-летнего гражданина Азербайджана, который живет в Харькове, задержали сотрудники Киевского отдела полиции, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харькове.



Сообщение о грабеже поступило от 31-летней женщины. С ее слов стало известно, что неизвестный сбил ее с ног и отобрал кошелек с деньгами, банковскими картами и документами. Потерпевшая хорошо запомнила приметы нападавшего и сообщила их работникам полиции.



Злоумышленника задержали в течение получаса.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.