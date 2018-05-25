К направлению на Павлоград харьковские дорожники подошли комплексно 25 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На дороге Мерефа – Лозовая – Павлоград ведется полный комплекс работ по текущему ремонту.

Во время недавнего заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета было согласовано постановление Кабинета министров Украины по диверсификации объектов текущего ремонта.



– Это постановление было подготовлено в чрезвычайно сжатые сроки, – рассказывает начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец. – На сегодня мы получили 17 объектов текущего ремонта – вместо 4-5. Это очень интенсивные артерии, по которым ежедневно проходит до 20 тысяч авто. В основном, это те дороги, которые сегодня являются наиболее разрушенными. Прежде всего, это дорога Мерефа – Лозовая – Павлоград, направление на Волчанск, на Красный Кут и еще целый ряд объектов, на которых за всю историю независимой Украины ни разу не было капитального текущего ремонта. После того, как мы согласовали постановление, уже на следующий день на семи объектах текущего ремонта кипела работа.



Среди приоритетных Евгений Зражевец назвал направление на Лозовую, где проводится полный комплекс работ по текущему ремонту и сосредоточено максимальное количество работников.



– Мы планируем за месяц привести дорогу в порядок. До конца сезона будут отремонтированы на этой дороге 16 км полностью разрушенных участков, – сказал Евгений Зражевец. – Мы сегодня с уверенностью смотрим в завтрашний день. По нескольким объектам проводятся аукционы, по некоторым – завершаются проектные работы. В частности, чрезвычайно сложный проект по дороге Чугуев – Меловое (5 км). В ближайшее время будет проведен аукцион, определен победитель, и в конце июня мы начнем работы.



В Службе автомобильных дорог в Харьковской области также отмечают, что особое внимание уделяется качеству дорожных работ. За этим следит САД, облавтодор, ГНТЦ «Доркачество», общественные организации.



– Харьковская область находится впереди в организации всех работ. Понятно, что мы наращиваем темпы с учетом того, сколько нужно сделать направлений и какой объем, – сказал Евгений Зражевец.