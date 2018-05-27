В Харькове судили заезжих «газовиков», грабивших пожилых людей 27 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Дзержинский районный суд Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №1 и признал виновным в совершении ряда грабежей двух мужчин (42 года и 26 лет), которые под видом сотрудников газовой службы грабили пожилых харьковчан.

46-летнему грабителю – жителю Запорожья, суд назначил наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Его племяннику – 26-летнему жителю Донецкой области – 7 лет лишения свободы.



Прокуратура доказала в суде, что в течение января-сентября 2016 года «гастролеры» совместно со своим знакомым совершили четыре грабежа в Шевченковском и Слободском районах города. Их жертвами стали одинокие пожилые харьковчане.



Мужчины приходили в дома пожилых людей, представлялись работниками «Харьковгоргаза» и под предлогом бесплатной замены газового оборудования попадали в квартиру. После чего, применяя насилие к хозяевам, забирали деньги и ценные вещи. Грабители не гнушались ничем – кроме денег брали все, что попадалось под руку. Среди похищенного были фотоаппарат, серебряные украшения, золотые серьги, которые злоумышленники вытащили из ушей 87-летней пенсионерки, и даже столовый сервиз на 6 персон. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет почти 32 тысяч грн.



Следует отметить, что это седьмая судимость 42-летнего гражданина. С 1998 года он совершал в основном имущественные преступления. Специализировался на кражах. В его «послужном списке» также совершение мошенничества и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.



Дело по третьему псевдогазовику выделено в отдельное производство.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование, сообщили в областной прокуратуре.