Коммунальщикам разрешат отключать должников от услуг

На каком основании харьковчан могут оставить без света, газа, воды и тепла и при каких условиях можно восстановить их подачу, выяснял «Вечерний Харьков»
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Уже в июне Кабинет министров должен в очередной раз пересмотреть цены на голубое топливо. А посему этим летом в Украине могут снова подорожать газ, вода и отопление, поскольку к тарифу на газ привязаны цены на целый ряд коммунальных услуг.
— Мы однозначно можем говорить, что на очень большое число процентов вырастут как услуги ЖКХ, так и абсолютно все товары народного потребления… Но главным ударом будет увеличение стоимости горячей воды и отопления, – говорит эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.
В то же время условия получения субсидии ужесточены настолько, что многие украинцы, получавшие государственную помощь на оплату коммуналки, ее попросту лишатся. По данным Минсоцполитики, это коснется 20% субсидиантов. На самом же деле, по прогнозам экспертов, количество семей, которые останутся без субсидии, будет значительно больше. Существенное сокращение субсидиантов, по мнению главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, приведет к накоплению долгов.
— По состоянию на 1 апреля 2018 года, около 44% украинских семей получают субсидии на оплату тарифов ЖКХ. Это очень много. Когда вводили субсидии, надеялись, что таких семей будет не больше 15%, а получился супер рекорд, — рассказывает эксперт. — В результате долги местных бюджетов по субсидиям перед предприятиями ЖКХ составляют на 1 апреля 2018 года около 27 млрд гривен. Еще 42 млрд — долги населения по тарифам ЖКХ «живыми» деньгами. В Кабмине решили, что нужно уменьшать количество субсидиантов, и приняли постановление, согласно которому количество получателей госпомощи должно резко сократиться. Осталось еще поднять тарифы на газ на 20%, а лучше на 60%, и тогда в Украине наступит полная реформа ЖКХ. Просто интересно, что будет делать украинская власть, если долги по тарифам ЖКХ «живыми» деньгами вырастут до уровня 100 млрд гривен? Точно не спишут. А это уже близко к техногенной катастрофе.
Кто может остаться без света и тепла?
Между тем в правительстве уже придумали, как заставить население не накапливать долги – начисление пени и механизм прекращения или ограничения предоставления коммунальных услуг прописан в статье 26 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», принятого 9 ноября 2017 года.
— Во-первых, с 1 января 2019 года начинает действовать пеня на просрочку платежей, — говорит эксперт по вопросам ЖКХ Евгений Лисичкин. – Штраф начисляется, если платеж не был внесен до 20 числа следующего месяца (если иное не прописано в договоре) — в размере 0,01% от суммы долга (либо как прописано в договоре). Но общая сумма штрафа не должна превышать 100% долга.
Кроме того, продолжает эксперт, на 21-й день следующего месяца поставщик услуги посылает потребителю предупреждение, что услуга может быть отключена.
— Такое предупреждение направляется потребителю не ранее следующего рабочего дня после истечения предельного срока оплаты коммунальной услуги, определенного законодательством или договором о предоставлении соответствующей коммунальной услуги, — цитирует эксперт статью 26 закона. — Причиной ограничить или прекратить предоставление коммунальной услуги выступает непогашенная потребителем задолженность за потребленные ЖКУ. Если долг не будет оплачен в течение 30 дней с момента получения уведомления от исполнителя коммунальной услуги, компании разрешается прекратить или ограничить предоставление услуги. То есть в общей сложности – в течение 50 дней. При этом никакого судебного решения для того, чтобы отрезать квартиру от воды, тепла, газа или электричества, не требуется.
Как возобновить подачу коммунальной услуги?
Работы по ограничению или прекращению коммунальных услуг выполняет представитель компании-исполнителя. При проведении работ должны присутствовать: представитель компании, которая выполняет техническое обслуживание внутридомовых сетей здания; управитель или представитель ОСМД, который предоставляет услуги по управлению имуществом многоквартирного дома. Причем в законе сказано, что «неявка указанных лиц, которые заранее были предупреждены о времени и месте проведения работ, не препятствует прекращению предоставления коммунальной услуги потребителю». При этом указанные лица должны предоставить доступ исполнителю услуги к внутридомовым системам.
«Доступ предоставляется исключительно в пределах, необходимых для осуществления ограничения или прекращения предоставления соответствующей коммунальной услуги конкретному потребителю», — говорится в документе.
При этом у потребителя есть возможность возобновить подачу воды, газа, света или тепла.
— Возобновить предоставление коммунальной услуги компания должна со следующего дня с момента погашения задолженности или подписания договора о реструктуризации долга, — отмечает Евгений Лисичкин.
Как лишают света и газа?
Согласно разъяснениям Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) со ссылкой на Правила поставок природного газа и Кодекс газораспределительных систем, разрешено прекращать газоснабжение жилого помещения, если потребитель не оплатил квитанцию за газ в течение десяти дней после срока, прописанного в договоре. В таком случае потребителю должно быть направлено письменное сообщение с пометкой о вручении, в котором излагается требование самостоятельно прекратить пользование топливом. Компания направляет на объект специалиста для опломбировки запорных устройств.
«При этом в сообщении о прекращении потребления природного газа поставщик должен указать основания и дату прекращения потребления газа. Она не может наступить ранее, чем за три дня до даты получения уведомления», — говорится в сообщении НКРЭКУ.
В случае прекращения газоснабжения представитель компании должен оформить соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя. Возобновить поставку газа компания должна после получения письменного заявления потребителя, ликвидации нарушений и возмещения расходов на прекращение и возобновление газоснабжения. Сроки возобновления поставок топлива для городов составляют два календарных дня, для сельской местности — пять.
Что касается электроэнергии, то, по Правилам пользования электрической энергией для населения, при наличии задолженности компания должна направить потребителю предупреждение об отключении. В документе указываются: последние показания электросчетчика, снятые сотрудником компании; сумма задолженности; период, за который возникла задолженность; объем потребленной электроэнергии с разбивкой объемов за каждый расчетный период; тарифы на электроэнергию и дату отключения электроэнергии.
Отключение электроэнергии осуществляется на 30-й день после получения потребителем предупреждения. Чтобы урегулировать вопрос электроснабжения, необходимо оплатить задолженность или оформить договор реструктуризации долга.
Кстати, лишиться поставок света в жилые помещения можно и в случае не допуска представителя энергоснабжающей компании к счетчику. Если потребитель не допустил специалиста к прибору учета для фиксации текущих показаний, составляется акт о недопуске. Документ становится основанием для прекращения электроснабжения жилого помещения. Чтобы не лишиться коммунальной услуги, потребителю необходимо в течение пяти дней дать доступ специалисту компании к электросчетчику или согласовать дату обследования прибора учета.
Компенсации за некачественную услугу не видать?
С 10 июня начинает работать норма Закона «О жилищно-коммунальных услугах», согласно которой потребитель вправе потребовать от предприятия компенсацию стоимости непредоставленной или некачественной услуги. Однако, по мнению Евгения Лисичкина, потребителю вряд ли удастся ее получить.
— Если предприятие докажет, что на этапе зоны его ответственности – то есть до внутридомовых сетей — услуга была качественной, то никакой компенсации платить не будет. Сейчас все, что внутри дома – совместная собственность, а соответственно, и зона ответственности жильцов. То есть если коммунальщики докажут, что на момент замера при входе, допустим, воды или тепла в дом – услуга была качественной, от них уже ничего не добиться, — говорит Евгений Лисичкин.