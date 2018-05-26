Общество

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И снова о «евробляхах»: владельцам авто с литовскими номерами пора запасаться документами

И снова о «евробляхах»: владельцам авто с литовскими номерами пора запасаться документами
И снова о «евробляхах»: владельцам авто с литовскими номерами пора запасаться документами Правила ввоза в Украину автомобилей с литовскими номерами изменились.
Теперь владельцам таких машин нужно доказывать, что они имеют разрешение на трудоустройство в Литве и трудовой договор с литовской фирмой.

Об изменениях в правилах ввоза авто проинформировала Харьковская таможня ГФС с учетом информации, изложенной в письме Министерства иностранных дел Украины от 26.04.2018 №51/14-549/1-1289.

Как говорится в письме, подавляющее большинство транспортных средств личного пользования, ввозимых в Украину гражданами Украины из Литовской Республики, регистрируется на литовские компании и формально является собственностью этих компаний. При этом гражданам Украины предоставляется доверенность на право использования транспортного средства и другие документы, которые якобы подтверждают, что человек работает на литовскую компанию.

По изложенной в письме МИД информации, на авторынках Литвы за небольшую плату можно зарегистрировать автомобиль на подставную фирму, получить доверенность на право использования автомобиля и другие «подтверждающие» документы.

В то же время, в соответствии с литовским законодательством, а именно пунктом 5 статьи 57 Закона Литовской Республики «О статусе иностранцев», иностранные граждане, работающие в литовских компаниях, обязаны получить разрешение на работу в компетентных органах Литвы, даже в тех случаях, когда иностранец работает на литовскую компанию дистанционно, не находясь на территории Литвы.

На практике такое разрешение получает литовская компания-работодатель на бирже труда Литвы. При этом работодатель обязан также заключить с иностранным гражданином трудовой договор, который должен быть зарегистрирован на бирже труда Литвы в течение двух месяцев со дня получения разрешения на трудоустройство иностранца.

Таким образом, при ввозе в Украину транспортных средств личного пользования с литовской регистрацией граждане Украины, которые подают во время таможенного контроля доверенности от литовских компаний, указанных в свидетельствах о регистрации и, соответственно, официально трудоустроены в таких литовских компаниях, также должны иметь:
  • разрешение на официальное трудоустройство в Литве, выданное биржей труда Литовской Республики;
  • зарегистрированный трудовой договор с литовской компанией, которая предоставила доверенность на пользование транспортным средством.
Таможенный контроль транспортных средств личного пользования, ввозимых украинцами из Литвы, будет осуществляться с учетом этих положений, предупреждают в Харьковской таможне ГФС.

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