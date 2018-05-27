Венгрия призывает НАТО пересмотреть программу поддержки Украины 27 мая 2018 г. источник 0 0

Правительство Венгрии инициировало пересмотр всех НАТО и ЕС призвали Россию признать свою вину в трагедии МН17 НАТО и ЕС призвали Россию признать свою вину в трагедии МН17 программ НАТО, направленных на поддержку Украины.

Как сообщает «Европейская правда», на первом заседании новго правительства Венгрии был одобрен документ под названием «Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины». Он предусматривает пересмотр программ помощи Украине из-за «провала реформ».



Согласно документу, реформирование в Украине провалилось, а сама Украина «представляет опасность для соседей».



«Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь оно не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление», – говорится в документе.



Документ был доставлен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Его просят просмотреть предложения Венгрии, «чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса».