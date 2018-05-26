За чей счет проводится поверка газовых счетчиков 26 мая 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

По прошествии определенного времени у харьковчан и жителей области возникает необходимость в поверке газового счетчика.

За чей счет она производится и что делать, если в ходе поверки счетчик признан непригодным к использованию и его необходимо менять?



Как разъяснила специалист по связям с общественностью и прессой ПАО «Харьковгаз» Ольга Клименко, поверка приборов учета производится в соответствии с требованиями Закона «О метрологии и метрологической деятельности» государственным предприятием Укрметртестстандарт.



— Стоимость поверки оплачивается за счет тарифа ПАО «Харьковгаз», то есть стоимость оплаты поверки счетчика включена в тариф – дополнительно оплачивать потребителю ничего не нужно, — уточняет Ольга Клименко. — Если по результатам поверки счетчик потребителя признан госповерителем непригодным к эксплуатации и не может быть отремонтирован — необходимо проводить замену прибора учета. В подавляющем большинстве непригодными являются счетчики, которые используются потребителем довольно длительное время — более 15 лет. Однако тарифом ПАО «Харьковгаз» не предусмотрены средства на замену не пригодных счетчиков потребителей. Для замены счетчиков, вышедших из строя, ПАО «Харьковгаз» ежегодно необходимо 24,5 миллиона гривен.



По словам Ольги Клименко, за последние два года ПАО «Харьковгаз» неоднократно обращалось в НКРЭКУ с предложением предусмотреть статью расходов на замену приборов учета и создание обменного фонда в тарифе компании. Однако тариф так и не был пересмотрен.



— А если тарифом не предусмотрена возможность профинансировать определенные затраты, ПАО «Харьковгаз» не имеет оснований тратить по нецелевому назначению средства, поступающие от потребителей, — отмечает коммерческий директор ПАО «Харьковгаз» Ирина Листовая. — Между тем потребители массово обращаются к нам с вопросом о возможности произвести замену счетчика за счет газовой компании. ПАО «Харьковгаз» предлагает своим клиентам дождаться решения регулятора — НКРЭКУ о включении необходимых затрат в тариф ПАО «Харьковгаз». По желанию потребители также имеют право установить счетчик газа за свой счет.