Происшествия

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Скрывавшегося в России охранника разыскали в Харькове

Скрывавшегося в России охранника разыскали в Харькове
Оперативники Харькова разыскали мужчину, который семь лет скрывался от органов досудебного расследования.
В июле 2011 года охранник супермаркета нанес телесные повреждения кассиру того же торгового заведения. Он ударил женщину кулаком в лицо.

Для установления обстоятельств, следователем было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 19 сентября 2011 г. следователем Новобаварского отдела полиции подозреваемый был объявлен в розыск.

В течение семи лет он скрывался от органов предварительного расследования на территории Российской Федерации и Украины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 24 мая текущего года сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области задержали 33-летнего разыскиваемого в арендованном домовладении в Харькове. Досудебное расследование продолжается, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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