Харьков

  • 318
    •  / 

Детский велосипед произвел фурор на ретрослете: фоторепортаж

фото: PR-агентство Bagels&Letters

Детский велосипед произвел фурор на ретрослете: фоторепортаж
Детский велосипед произвел фурор на ретрослете: фоторепортаж Ярче, удобнее, современнее – таким видят ХАРС-2018 его участники и организаторы. В минувшие выходные в Харькове показали более 120 автомобилей, 20 мотоциклов и велосипедов различных эпох – 1920-90-х годов.
Главными звездами стали американские машины в стиле пин-ап: Chevrolet Bel Air Hardtop Sport Coupe из гаража Леонида Брежнева, роскошный Lincoln Continental Cabrio, связанный с Джоном Кеннеди и, как ни странно, детский велосипед, сообщает PR-агентство Bagels&Letters. И как всегда – главным двигателем ретродвижения остаются сами коллекционеры, вкладывающие душу, казалось бы, в неживые механизмы.



Одним из самых теплых воспоминаний о ХАРС-2018 для зрителей останется желтый микроавтобус Volkswagen Transporter T2. «Глазастые» немецкие малыши стали в США легендарными символами эпохи хиппи. На таких или похожих модификациях колесили по стране музыканты, поэты, философы и просто тусовщики в поисках приключений и новых друзей.

Таким же ярким пятном на улицах украинских городов стал и T2 Сергея Чигиринца:

– Я купил его в Виннице, это был пустой салон и двигатель в мешке. Вез потихоньку через всю страну прицепом на жесткой сцепке. Дома уже установил «родной» движок, сделал заново салон, благо, запчасти на такую икону эпохи есть и в Польше, и в Германии, – улыбается коллекционер.

Микроавтобус не стоит в гараже – Сергей активно им пользуется, чем радует всех жителей Славянска. Он переехал туда из Донецка, когда город оккупировали сепаратисты.

– Конечно, я езжу на нем, паркую прямо во дворе дома, а мне сигналят, показывают из окон поднятый вверх большой палец – приятно, – признается автовладелец. – Когда-то я просматривал сайты о хиппи, и меня взял за сердце этот бусик. Оказывается, не меня одного – на ретрослете многие подходили, заглядывали в салон, а где у меня воссоздан быт той эпохи, задавали кучу вопросов. Дети без ума, настроение людям повышает. Одним словом, машина-позитив.



Важность сохранения стиля автомобиля, духа времени, в полной мере проявилась во время конкурса элеганции «Костюм эпохи», который прошел во второй день ХАРС-2018. В жюри соревнования вошли профессионалы истории и стиля: дизайнеры и модельеры Дмитрий Захаревский и Константин Пономарев (глава жюри), а также историк и журналист Филипп Дикань. Участники конкурса выезжали на сцену на своем транспортном средстве и представляли костюм, соответствующий году выпуска автомобиля, мотоцикла или велосипеда. Если в прошлом году победил владелец военного мотоцикла Олег Завгородний, то в этот раз триумфатором стал именно велосипедист – четырехлетний Владислав Баев.

Транспортом Владислава стал детский велосипед ДКВ-2 1955 года выпуска, сделанный на Харьковском тракторном заводе. Образом занимался дедушка – Виктор Кудря, постоянный участник ХАРС, реконструктор Второй мировой войны, владелец ретромотоциклов.

– В первый раз я взял Влада на ХАРС в прошлом году. Мне тогда вручили приз как владельцу самого старого мотоцикла. А внук заявил: «Я тоже хочу выиграть приз». Стали думать, – вспоминает Виктор. – Мне удалось выменять велосипед на запчасти от мотоцикла, и от этого трехколесного чуда начали разрабатывать образ. При этом я сознательно отказался от варианта «сделать под старину». Нам нужно было все из тех времен – конца 1950-х, начала 1960-х.



Дедушка занялся исследованием детской одежды по старым фотографиям – как одевали детей в то время. Нашли у друга семьи старую тюбетейку, в Полтавской области обнаружили детскую сорочку, сандалии привезли из Люботина, гольфы купили по объявлению в интернете. Все это время Владислав беспокоил деда вопросом: «Когда поедем за кубком?».

– Влад – единственный, кто был уверен в победе. Я думал, получим приз зрительских симпатий, все-таки соперники очень серьезные, люди с такими уникальными автомобилями. Так что победа стала сюрпризом для всех, кроме самого победителя, - рассказывает Виктор. – Зато он сразу обзвонил всех бабушек, рассказал о победе и с утра понедельника всем вокруг демонстрирует кубок и медаль. Заслужил.

Второе место занял экипаж Chevrolet Camaro Игорь и Вячеслав Пилипенко, а третье — Филипп Бабич на Lincoln Continental Cabrio. Призами для всех трех мест стали автомобильные аккумуляторы — ценная и необходимая для каждого автомобилиста вещь. Победитель конкурса отдаст аккумулятор дедушке.

Жюри объясняет победу Влада идеально воссозданным образом мальчишки из 1960-х.

– Да, мы дискутировали, но решение приняли единогласно, – рассказал председатель жюри Константин Пономарев. – Все скрупулезно воссоздано, сам образ трогательный и производит сильное впечатление. Что еще нужно? А то, что победил не автомобиль, так транспорт – он и есть транспорт, и здесь не должно быть дискриминации.



На ХАРС-2018 вообще решили идти навстречу всем – участникам, зрителям. Слет переехал с открытых площадок под крышу арт-завода «Механика», и вовремя – в дни мероприятия шли дожди. Этим же переездом была решена проблема с туалетами. Для любителей стиля пин-ап художница Елена Ковпак проводила лекции, детям отдали в качестве раскраски настоящую ретро-«Волгу», самым старым экспонатом выставки снова стал старинный Ford A 1927 года из запорожского клуба «Фаэтон». Любителей высоких технологий привлекли выездная выставка Software&Computer Museum и гонки квадрокоптеров — II этап чемпионата Украины по дрон-рейсингу UADR Challenge 2018.

– Как всегда, мы горды результатами прошедшего ретрослета и уже начинаем думать над тематикой ХАРС-2019, – признается Дмитрий Харченко. – Что это будет, пока не скажу, но лучшее мы обязательно повторим. И, конечно же, снова позовем наших преданных участников со всей Украины и не только. С каждым годом их становится больше.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2614.95 грн
100 EUR 3052.95 грн
10 RUB 4.2405 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи