Детский велосипед произвел фурор на ретрослете: фоторепортаж

Главными звездами стали американские машины в стиле пин-ап: Chevrolet Bel Air Hardtop Sport Coupe из гаража Леонида Брежнева, роскошный Lincoln Continental Cabrio, связанный с Джоном Кеннеди и, как ни странно, детский велосипед, сообщает PR-агентство Bagels&Letters. И как всегда – главным двигателем ретродвижения остаются сами коллекционеры, вкладывающие душу, казалось бы, в неживые механизмы.Одним из самых теплых воспоминаний о ХАРС-2018 для зрителей останется желтый микроавтобус Volkswagen Transporter T2. «Глазастые» немецкие малыши стали в США легендарными символами эпохи хиппи. На таких или похожих модификациях колесили по стране музыканты, поэты, философы и просто тусовщики в поисках приключений и новых друзей.Таким же ярким пятном на улицах украинских городов стал и T2 Сергея Чигиринца:– Я купил его в Виннице, это был пустой салон и двигатель в мешке. Вез потихоньку через всю страну прицепом на жесткой сцепке. Дома уже установил «родной» движок, сделал заново салон, благо, запчасти на такую икону эпохи есть и в Польше, и в Германии, – улыбается коллекционер.Микроавтобус не стоит в гараже – Сергей активно им пользуется, чем радует всех жителей Славянска. Он переехал туда из Донецка, когда город оккупировали сепаратисты.– Конечно, я езжу на нем, паркую прямо во дворе дома, а мне сигналят, показывают из окон поднятый вверх большой палец – приятно, – признается автовладелец. – Когда-то я просматривал сайты о хиппи, и меня взял за сердце этот бусик. Оказывается, не меня одного – на ретрослете многие подходили, заглядывали в салон, а где у меня воссоздан быт той эпохи, задавали кучу вопросов. Дети без ума, настроение людям повышает. Одним словом, машина-позитив.Важность сохранения стиля автомобиля, духа времени, в полной мере проявилась во время конкурса элеганции «Костюм эпохи», который прошел во второй день ХАРС-2018. В жюри соревнования вошли профессионалы истории и стиля: дизайнеры и модельеры Дмитрий Захаревский и Константин Пономарев (глава жюри), а также историк и журналист Филипп Дикань. Участники конкурса выезжали на сцену на своем транспортном средстве и представляли костюм, соответствующий году выпуска автомобиля, мотоцикла или велосипеда. Если в прошлом году победил владелец военного мотоцикла Олег Завгородний, то в этот раз триумфатором стал именно велосипедист – четырехлетний Владислав Баев.Транспортом Владислава стал детский велосипед ДКВ-2 1955 года выпуска, сделанный на Харьковском тракторном заводе. Образом занимался дедушка – Виктор Кудря, постоянный участник ХАРС, реконструктор Второй мировой войны, владелец ретромотоциклов.– В первый раз я взял Влада на ХАРС в прошлом году. Мне тогда вручили приз как владельцу самого старого мотоцикла. А внук заявил: «Я тоже хочу выиграть приз». Стали думать, – вспоминает Виктор. – Мне удалось выменять велосипед на запчасти от мотоцикла, и от этого трехколесного чуда начали разрабатывать образ. При этом я сознательно отказался от варианта «сделать под старину». Нам нужно было все из тех времен – конца 1950-х, начала 1960-х.Дедушка занялся исследованием детской одежды по старым фотографиям – как одевали детей в то время. Нашли у друга семьи старую тюбетейку, в Полтавской области обнаружили детскую сорочку, сандалии привезли из Люботина, гольфы купили по объявлению в интернете. Все это время Владислав беспокоил деда вопросом: «Когда поедем за кубком?».– Влад – единственный, кто был уверен в победе. Я думал, получим приз зрительских симпатий, все-таки соперники очень серьезные, люди с такими уникальными автомобилями. Так что победа стала сюрпризом для всех, кроме самого победителя, - рассказывает Виктор. – Зато он сразу обзвонил всех бабушек, рассказал о победе и с утра понедельника всем вокруг демонстрирует кубок и медаль. Заслужил.Второе место занял экипаж Chevrolet Camaro Игорь и Вячеслав Пилипенко, а третье — Филипп Бабич на Lincoln Continental Cabrio. Призами для всех трех мест стали автомобильные аккумуляторы — ценная и необходимая для каждого автомобилиста вещь. Победитель конкурса отдаст аккумулятор дедушке.Жюри объясняет победу Влада идеально воссозданным образом мальчишки из 1960-х.– Да, мы дискутировали, но решение приняли единогласно, – рассказал председатель жюри Константин Пономарев. – Все скрупулезно воссоздано, сам образ трогательный и производит сильное впечатление. Что еще нужно? А то, что победил не автомобиль, так транспорт – он и есть транспорт, и здесь не должно быть дискриминации.На ХАРС-2018 вообще решили идти навстречу всем – участникам, зрителям. Слет переехал с открытых площадок под крышу арт-завода «Механика», и вовремя – в дни мероприятия шли дожди. Этим же переездом была решена проблема с туалетами. Для любителей стиля пин-ап художница Елена Ковпак проводила лекции, детям отдали в качестве раскраски настоящую ретро-«Волгу», самым старым экспонатом выставки снова стал старинный Ford A 1927 года из запорожского клуба «Фаэтон». Любителей высоких технологий привлекли выездная выставка Software&Computer Museum и гонки квадрокоптеров — II этап чемпионата Украины по дрон-рейсингу UADR Challenge 2018.– Как всегда, мы горды результатами прошедшего ретрослета и уже начинаем думать над тематикой ХАРС-2019, – признается Дмитрий Харченко. – Что это будет, пока не скажу, но лучшее мы обязательно повторим. И, конечно же, снова позовем наших преданных участников со всей Украины и не только. С каждым годом их становится больше.