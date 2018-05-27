Медики опровергают устоявшиеся мифы о психическом здоровье 27 мая 2018 г. Анна Борисова 0 0

Вокруг темы психических расстройств существует множество вымыслов. Специалисты МОЗ опровергают мифы, связанные с психическими заболеваниями.

Бытует убеждение, что людей с психическими расстройствами нужно изолировать от общества, поскольку они опасны для окружающих.



Как отмечают специалисты, понятие «психическое расстройство» содержит широкий диапазон нарушений – тревожные расстройства, зависимости, расстройства личности, биполярное расстройство, шизофрения, деменция и другие. Согласно исследованиям, один из десяти человек на планете страдает депрессией или тревожным расстройством, а каждый сотый болен шизофренией.



В большинстве случаев поведение людей, имеющих психические расстройства, мало чем отличается от общепринятого. Они пытаются вести нормальный образ жизни, но при этом очень страдают от ощущений, мыслей или эмоций, не позволяющих полноценно функционировать. Кроме того, клеймо, которое ставится на людях с психическими нарушений, становится препятствием для обращения за помощью к медикам.

Чтобы люди с психическими проблемами получали необходимую помощь, соответствующие услуги должны предоставляться начиная с первичного звена, уверены в МОЗ.



– В ближайшее время начнем обучать специалистов первички распознавать и делать направления при распространенных расстройствах психического здоровья, – говорит и.о. министра здравоохранения, доктор Ульяна Супрун. – Для специализированной помощи будут доступны услуги, максимально приближенные к месту проживания и работы людей, – как в виде отдельных центров, так и отделений в поликлиниках, соматических больницах. А заведения, где люди должны получать стационарную помощь, не должны заниматься карательной психиатрией, они должны быть местом заботы и помощи.



Другой миф связан с депрессией – якобы это признак лени, плохого характера и нежелания что-то изменить. По утверждению специалистов, депрессия обусловлена нарушением химических процессов в мозге. Выздоровлению способствует сочетание медикаментозного лечения и психотерапии.



Еще одно укоренившееся убеждение связано с алкогольной и наркотической зависимостью. Мол, это выбор человека, его образ жизни, который свидетельствует об отсутствии силы воли. По утверждению специалистов, зависимость – это сложный феномен, охватывающий множество факторов, среди которых генетические предпосылки, особенности социального окружения, способность справляться со стрессами, наличие других психических расстройств. Преодоление зависимостей требует многопрофильной помощи.