«ЛандауЦентр» проводит эксперименты с вакуумом

Когда упоминается слово «вакуум», представляется некая абсолютная пустота, где нет ни одной молекулы газа или частички пыли.

Кстати

Учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки.

Но, как говорят ученые, в природе не существует такого места, где не было бы никакой материи. Даже космический вакуум не является совершенно пустымПолучать вакуум в земных условиях, где не было бы ни одного атома вещества, человечество пока не научилось. А вот экспериментировать с вакуумом – весьма любопытное занятие.Буквально на днях в учебном центре «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина презентовали экспонат «Чудеса низкого давления».Что же он из себя представляет?– Установка состоит из трех секций, в каждой из которых демонстрируется влияние давления воздуха на известные и привычные нам процессы, начиная от кипения воды и заканчивая надуванием обычного шарика, – рассказывают в «ЛандауЦентре». – Из каждой колбы специальным электрическим вакуумным насосом можно откачивать воздух. И тогда внутри этих секций давление будет ниже, чем снаружи.Что же мы видим, когда откачиваем воздух из колб?– Начнем с первой колбы, – вводят в курс дела специалисты. – Сюда помещен закрытый воздушный шарик в форме дельфинчика с небольшим количеством воздуха при атмосферном давлении. При откачивании воздуха из колбы давление внутри нее понижается настолько, что становится ниже, чем давление внутри шарика. Поэтому шарик раздувается. Мы можем наблюдать, как дельфинчик приобретает нужную форму: появляются тельце, хвост, голова.В следующей колбе можно экспериментировать с пенопластовыми шариками и маленьким вентилятором. Когда запускается вентилятор, он приводит в движение воздух, и шарики начинают танцевать по кругу. Если же воздух откачать, шарики упадут, потому что разреженный воздух не способен их толкать.В третьей колбе находится маленькая посудинка с водой, куда помещен термометр.– Как мы знаем из уроков физики и химии, вода в обычных условиях вскипает при температуре 100 градусов, – говорят в учебном центре. – Мы откачиваем воздух и видим, что температура при этом не меняется, а вода начинает закипать. Почему? Да все потому, что температура кипения не всегда и не везде одинаковая. Она снижается при понижении давления. Вот почему в горах температура кипения воды в чайнике не обязательно 100 градусов. Хотя заварить чай будет сложнее, поскольку для этого нужна также и высокая температура, а не только кипение.Физика – удивительная наука. Физические явления можно изучать бесконечно. Ведь они везде: в зеркальном отражении, в работе двигателя вашего автомобиля, в приготовлении вкусного ужина. Главное – эти явления замечать, считают энтузиасты из «ЛандауЦентра».