Глажение занимает в списке нелюбимых и утомительных домашних дел место в первой тройке.
Самое время выбрать и приобрести для дома хороший отпариватель, способный значительно облегчить участь домашней хозяйки. Но способен ли он заменить утюг и как подобрать правильный прибор для домашней глажки?
Стоит сразу же оговориться: хорошего утюга отпариватель полностью не заменит, за исключением одного случая: когда вы отправляетесь в поездку. Отзывы бывалых путешественников говорят: дорожный утюжок намного менее производителен и эффективен, чем портативный ручной отпариватель. Да и весит утюг немного больше. Дорожный отпариватель способен быстро привести в порядок измятую в чемодане одежду, включая пиджаки и пальто. Кроме того, вы сможете использовать дорожный отпариватель и как кипятильник для получения чашки чая. А если вдруг настигла простуда, то компактное устройство может успешно работать как ингалятор. Это его свойство пригодится и дома. Небольшой ручной отпариватель стоит выбрать и тем покупателям, у которых дома не слишком много вещей, требующих вертикального отпаривания.
К достоинствам маленьких ручных моделей можно отнести дешевизну; небольшой вес и размер, а также возможность использовать для других нужд. Однако есть и недостатки. Среди них – небольшая мощность; маленький резервуар для воды, что позволяет непрерывно использовать устройство не более 7-10 минут.
Гораздо производительнее и эффективнее – и для дома в том числе – модели большей мощности и производительности. Если выбрать именно их, вы сможете без проблем погладить занавески и шторы любой, даже самой сложной конструкции. Наряды из тонких и деликатных тканей больше не будут подвергаться опасности – тяжелый утюг их не испортит. Вы сможете приводить в идеальное состояние вельветовые и велюровые вещи, пиджаки, пальто, а также шубы и другие меховые изделия.
К тому же мощный поток пара может применяться и для дезинфекции мягкой мебели, подушек, одеял, мягких игрушек. От горячего пара погибают пылевые клещи, вызывающие аллергию, и практически все бактерии. Кроме того, паровая обработка способна устранять впитавшиеся в ткани запахи. С использованием пара гораздо легче убирать различные загрязнения и пятна.
Есть отпариватели, которые обладают универсальными функциями. Они совмещают в себе отпариватель, пароочиститель и паровой утюг. Такие сложные и дорогие устройства рационально приобретать для большого дома, в котором живет многочисленное семейство с маленькими детьми и домашними животными, или же для интенсивного профессионального использования.
Одного режима достаточно
Недорогие модели отпаривателей имеют только один режим работы. Однако для повседневного использования в домашнем хозяйстве этого достаточно.
Намного более удобны отпариватели для одежды, оснащенные переключателями режимов. Вы можете выбирать более или менее интенсивный режим, оптимально соответствующий обрабатываемой ткани. Однако и стоят такие модели значительно дороже.
Большие отпариватели с несколькими режимами работы чаще приобретаются для ателье, магазинов и клининговых компаний. Дома иметь такое устройство имеет смысл, если у вас многочисленная семья и постоянно приходится гладить ворох одежды из разных материалов.
К некоторым моделям производители прилагают несколько дополнительных приспособлений. Наиболее удобны и практичны специальные зажимы, позволяющие создавать стрелки на брюках, а также специальные щеточки для чистки вещей.
В комплект большинства напольных отпаривателей входят вешалки для одежды и рукавичка, защищающая руку от ожога горячим паром. Однако, как показывают отзывы, соотечественники редко пользуются защитными рукавицами.
Мощность отпаривателя практически не имеет значения
Чтобы выбрать подходящий отпариватель для одежды, нужно разобраться в основных характеристиках этих устройств.
Отпариватель состоит из нагревательного элемента, емкости для воды, парогенератора, подающего пар шланга и парового утюжка. Вода поступает в парогенератор самотеком или под действием насоса-помпы. Помповые модели производят больше пара в минуту, что повышает скорость работы.
Большинство потребителей сначала интересуется мощностью прибора. Это верно только отчасти, поскольку в отпаривателях важна не только потребляемая мощность, но и количество подаваемого пара. Мощность определяет, с какой скоростью прибор достигнет рабочей температуры и сколько израсходует энергии. Чем мощнее вертикальный отпариватель для одежды — тем быстрее вы будете разглаживать вещи, но расход энергии при этом повысится.
Для бытовых целей достаточно средней мощности: от 1300 Вт до 1700 Вт. Отзывы владельцев мощных отпаривателей свидетельствуют, что оптимальное количество пара — до 55 мл воды, испаряемой за минуту, а большинству достаточно 35-40 мл. Однако мощность влияет только на скорость работы, практически не отражаясь на качестве. Если вы не слишком торопитесь, нет смысла тратить средства на мощный прибор, теряя к тому же деньги из-за повышенного расхода электроэнергии, не говоря уже о первоначальных затратах, поскольку стоят мощные модели дороже прочих.
Немаловажное значение, особенно при больших объемах работы по разглаживанию вещей, имеет объем резервуара для воды. Чем меньше резервуар — тем чаще придется останавливать процесс, чтобы наполнить емкость водой. Некоторые модели требуют, чтобы долив осуществлялся только при остывшем приборе, в другие можно доливать воду, не прекращая работу.
Недорогие модели требовательны к качеству используемой воды: подходит только дистиллированная, продающаяся в хозяйственных отделах, специализированных магазинах и аптеках. Более дорогой вертикальный отпариватель, оснащенный специальными фильтрами, довольствуется простой водопроводной водой. Однако и его придется периодически чистить от образовавшейся накипи, особенно при повышенной жесткости воды. Даже для таких устройств практичнее применять фильтрованную или кипяченую воду. Кстати, многие модели грешат образованием брызг, так что лучше приступать к глажке, когда устройство хорошо прогреется.
Также стоит обратить пристальное внимание на материал, из которого сделан утюжок. Лучше всего выбрать из тех моделей, у которых подошва утюжка выполнена из металла или керамики. Пластиковая подошва быстро выходит из строя. Чем больше дырочек, тем лучше. Наиболее удачны модели, в которых пластина подошвы подогревается: это устраняет неприятный эффект разбрызгивания.
Чтобы не платить лишнего
Если вы все же отдаете предпочтение утюгу – изучите его функциональность, дабы не платить лишнего.
Современные утюги имеют различные опции. Прежде чем доплачивать за ту или иную функцию, изучите, что она дает.
Постоянная подача пара. Чем больше воды за минуту преобразуется в пар, тем легче разглаживать плотные ткани и сильно измятые вещи. Скорость подачи пара — от 10 до 150 г/мин — зависит от мощности утюга. Обычно в быту достаточно 20–30 г/мин.
Паровой удар. Нажатием специальной кнопки можно направить мощную струю горячего пара на конкретный участок материи и размягчить тем самым грубые волокна. Для обычных хозяйственных нужд парового удара со скоростью порядка 90 г/мин более чем достаточно.
Распылитель. Чтобы разгладить некоторые вещи, их нужно смочить. При наличии этой функции не нужно использовать пульверизатор.
Противокапельная система. В некоторых режимах глажки парообразование невозможно. При этом из отверстий на подошве может вытекать вода, а на ткани — образовываться разводы. Чтобы этого избежать, производители оснащают утюги противокапельной системой.
Вертикальное отпаривание. Утюги с этой функцией вполне могут заменить отпариватели, так как позволяют гладить одежду на плечиках, а шторы — на гардинах. Пар подается из отверстий на подошве с мощностью парового удара.
Автоотключение – помощник для тех, кто, выходя из дома, задается вопросом: «Выключил ли я утюг?». Если прибор неподвижен в горизонтальном положении 30 и более секунд, он отключится. Прибор, стоящий бесхозно в вертикальном положении 10–15 минут, тоже отключится.