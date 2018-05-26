«Орел и решка» отправятся в Австралию 26 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В воскресенье, 27 мая, в 10.00 на «Интере» – новый выпуск проекта «Орел и решка. Морской сезон».

Коля Серга и Маша Гамаюн отправятся на север Австралии – в жаркий и опасный город Дарвин. Этот край кишит самыми большими на земле крокодилами. В море плавают медузы-убийцы. А в парках полно огромных термитников.



Коле предстоит спуститься в бассейн к хищнику огромных размеров. А Маша познакомится с австралийскими аборигенами и попробует мясо крокодила.



А в 11.00 – новый выпуск проекта «Орел и решка. Перезагрузка. Америка». Настя Ивлеева и Антон Птушкин будут исследовать Юту – самый пустынный штат на Западе США.