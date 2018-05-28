Откуда берутся бородавки и папилломы

Я бы хотела узнать о причинах возникновения на теле бородавок и папиллом, и прояснить, насколько они безобидны. Ирина Жук
Во всем виноват ВПЧ
В возникновении бородавок и папиллом виноват вирус папилломы человека (ВПЧ), объясняет врач-дерматолог Андрей Пшеничный. По его словам, ВПЧ – это общее определение для целой группы разнообразных вирусов, которых существует около 70. Они провоцируют болезни разных органов.
Так что лечением проявлений ВПЧ может заниматься сразу несколько специалистов: дерматолог, гинеколог, уролог, иммунолог, онколог, вирусолог... Бородавки – это внешнее проявление вируса. Заболевание, вызываемое вирусом папилломы человека, сопряжено с определенными рисками, подчеркивает специалист.
Когда нельзя рисковать
– Чаще всего папилломатоз не мешает человеку. Со временем бородавки и папилломы могут исчезнуть сами. Однако для тех, кому они доставляют дискомфорт, медицина предлагает разнообразные методы удаления. И в данном случае важно не пренебрегать предварительной консультацией онколога, ведь нужно убедиться в том, что это действительно бородавка. Особенной осторожности требуют пигментированные образования (коричнево-черные, черно-синие или серо-синие), образования с поврежденной поверхностью.
Если онколог не выявит ничего подозрительного, можно смело удалять ненужное «украшение». Если бородавка или папиллома окажется опухолью, образование следует удалять в больнице, потому что лазерное удаление или криодеструкция жидким азотом могут не уничтожить все клетки злокачественного образования.
Заражены многие, болеют не все
Носителями ВПЧ являются более 70 % людей на планете, однако большая часть людей об этом не знает. Болеют далеко не все, и на это влияет множество факторов, среди которых состояние иммунной системы, наличие стрессов и т.д. Так, банальная простуда может ослабить иммунитет, и в результате снижения защитных функций организма вирус переходит из «спящего режима» в активную фазу.
– Изначально вирус папилломы человека попадает в организм через слизистые оболочки и микроповреждения на коже. Заразиться можно от больного вирусом человека (от контакта с его вещами). С момента заражения может пройти несколько месяцев, прежде чем на теле начнут появляться бородавки или папилломы, – отмечает специалист.
Юношеские и старческие
По словам дерматолога, наиболее распространенными являются так называемые юношеские и старческие бородавки. Особенно уязвимы подростки с проблемной кожей. Чаще всего поражается кожа пальцев, кистей и стоп. В юном возрасте бородавки могут пройти без какого-либо лечения. Как правило, проблемы заканчиваются с созреванием кожи.
Что же касается «старческих» бородавок или кератопапиллом, то их появление также провоцируется возрастными изменениями кожи. Самым опасным видом являются кондиломы – остроконечные бородавки, которые поражают наружные половые органы мужчин и женщин. В этой ситуации необходима помощь дерматовенеролога. Это должно быть как местное лечение, так и лечение вируса папилломы в целом.
В случае, если папилломатоз то и дело возвращается или занимает обширные участки тела, необходимо стационарное лечение у дерматолога. В подобных ситуациях нужна также консультация иммунолога с последующим назначением противовирусного лечения.