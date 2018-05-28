Харьковский «Металлист 1925» вышел в Первую лигу

За тур до финиша чемпионата харьковская команда стала недосягаемой для ближайшего преследователя – новокаховской «Энергии». Таким образом, подопечные Сергея Валяева стали вторыми обладателями «бронзового» комплекта медалей (согласно регламенту финалисты турнира разыгрывают «золото» и «серебро», а две команды, занявшие вторые места в группах, получают «бронзу»). Ранее аналогичное достижение покорилось ивано-франковскому «Прикарпатью», ставшему вторым в группе А, сообщает пресс-служба ФК «Металлист 1925»
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«Проходными» для команды стали 64 очка, а это 20 побед, четыре ничьих и восемь поражений.
Немного сбавив обороты весной, в нужный момент тренерский штаб нашел нужные слова, а футболисты собрали все силы в кулак и выдали на-гора уверенную победу над непростым соперником.