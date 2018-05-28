Харьковский «Металлист 1925» вышел в Первую лигу 28 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский «Металлист 1925», обыграв в домашнем матче «Николаев-2» со счетом 4:0, досрочно завоевал путевку в Первую лигу национального чемпионата по футболу.