Рацион корректируется родом деятельности 28 мая 2018 г. Анна Борисова 0 0

Хотелось бы узнать мнение специалистов по поводу оптимального количества приемов пищи в день. В последнее время попадается много противоречивой информации на эту тему.

Елена Гранкина

Как известно, для нормальной работы организма в рационе должны быть белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. При этом – в необходимом количестве, подчеркивает врач-диетолог Виктория Стоцкая. Однако человек, который весь день сидит за компьютером в офисе, не должен есть наравне с работником физического труда. То есть рацион корректируется родом деятельности. В среднем же у городского жителя, который не занят активной физической деятельностью, должно быть, как минимум, 3-4 приема пищи в сутки.



Но лучше, если это будет пять приемов – три основных и два перекуса (кисломолочный и фруктовый). Такое количество приемов пищи можно назвать оптимальным, позволяющим получить максимум полезных веществ и при этом избежать нарастания лишней массы тела.



– К примеру, завтрак может быть таким: яйцо с овощным салатом и немного хлеба с сыром или творог и овсяная каша с изюмом, курагой и орехами… Можно выпить чашку кофе или немного воды, а чай я бы не советовала пить во время завтрака, – отмечает Виктория Стоцкая. – В качестве перекуса подойдут фрукты. На обеденном столе должно быть много зелени, овощей (желательно вместо гарнира) и кусочек мяса. А если съесть первое, второе плюс компот, то сонливость гарантирована. За легким обедом следует второй перекус – это может быть творог или бутерброд (в идеале – с красной рыбой). На ужин можно побаловать себя гарниром – картофелем или кашей – с рыбой либо мясом. Тем, кто стремится похудеть, гарнир можно заменить овощами и стараться ужинать пораньше.