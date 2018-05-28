Здоровье

  • 125
    •  / 

Рацион корректируется родом деятельности

Рацион корректируется родом деятельности
Хотелось бы узнать мнение специалистов по поводу оптимального количества приемов пищи в день. В последнее время попадается много противоречивой информации на эту тему.
Елена Гранкина
Как известно, для нормальной работы организма в рационе должны быть белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. При этом – в необходимом количестве, подчеркивает врач-диетолог Виктория Стоцкая. Однако человек, который весь день сидит за компьютером в офисе, не должен есть наравне с работником физического труда. То есть рацион корректируется родом деятельности. В среднем же у городского жителя, который не занят активной физической деятельностью, должно быть, как минимум, 3-4 приема пищи в сутки.

Но лучше, если это будет пять приемов – три основных и два перекуса (кисломолочный и фруктовый). Такое количество приемов пищи можно назвать оптимальным, позволяющим получить максимум полезных веществ и при этом избежать нарастания лишней массы тела.

– К примеру, завтрак может быть таким: яйцо с овощным салатом и немного хлеба с сыром или творог и овсяная каша с изюмом, курагой и орехами… Можно выпить чашку кофе или немного воды, а чай я бы не советовала пить во время завтрака, – отмечает Виктория Стоцкая. – В качестве перекуса подойдут фрукты. На обеденном столе должно быть много зелени, овощей (желательно вместо гарнира) и кусочек мяса. А если съесть первое, второе плюс компот, то сонливость гарантирована. За легким обедом следует второй перекус – это может быть творог или бутерброд (в идеале – с красной рыбой). На ужин можно побаловать себя гарниром – картофелем или кашей – с рыбой либо мясом. Тем, кто стремится похудеть, гарнир можно заменить овощами и стараться ужинать пораньше.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2614.95 грн
100 EUR 3052.95 грн
10 RUB 4.2405 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи