В Харькове установлен рекорд 28 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Массовый забег с собаками, которым установлен новый рекорд Украины, прошел в Центре обращения с животными 26 мая.



В забеге приняли участие все желающие, а укого не оказалось своего домашнего питомца, смогли взять на время собаку из приюта.



– Цель нашего мероприятия, в первую очередь, – это популяризация приюта и его питомцев. Мы хотели показать жителям города, какие хорошие и контактные собаки у нас живут, которые могут ходить на поводке, они социализированы и не теряются в большом количестве людей и животных. Главная наша задача – привлечь внимание к нашим обитателям и показать харьковчанам, какие хорошие кошки и собаки ждут, чтобы их нашли новые хозяева, – рассказала директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Шаповалова.



Всего в массовом мероприятии участвовало около 70 бездомных собак и примерно столько же домашних питомцев. Во время забега участники с собаками должны были преодолеть дистанцию в 600 м. За установлением нового рекорда сегодня наблюдал представитель национального проекта «Книга рекордов Украины» Игорь Пидчибий.



– Мы зафиксировали следующий результат: общее количество участников рекорда – 141. Этот рекорд занесен в категорию «Массовые мероприятия» как «Самый массовый забег собак». Это не первое достижение в Книге рекордов Украины, которое занесено в раздел «Животные», но за 16 лет, что я работаю на этом проекте, я присутствовал на разных выставках животных, измерял котов и собак, но это мероприятие – самое доброе и хорошее и понравилось мне в этой категории больше всего, – подчеркнул Игорь Пидчибий.



Самым маленьким участником забега стал тойтерьер, а самым крупным – мастино неаполитано. Всем, кто принял участие в установлении нового рекорда, организаторы вручили дипломы.



Также состоялось награждение победителей конкурса рисунков среди школьников «Нарисуй мечту собаки». Кроме того, для детей прошли мастер-классы по изготовлению тряпичных животных и плетению поводков для собак. Для всех желающих провели экскурсию в Дом кошек.