Харьков

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В Харькове прошли вальсотанцы

В Харькове прошли вальсотанцы
IV Фестиваль бальных танцев «Харьковский вальс» прошел на площадке возле Харьковского национального театра оперы и балета имени Лысенко на выходных.
В фестивале приняли участие 84 танцевальные пары из Харькова, Киева, Львова, Черновцов, Днепра, Черкасс, Житомира, Луцка, Ивано-Франковска и других городов Украины. Сильнейшие танцевальные пары страны - победители всеукраинских и международных турниров – боролись за звание лучшей танцевальной пары по бальным танцам. Соревнования проходили в семи возрастных категориях по латиноамериканской и европейской программам.

– Для танцоров это престижно, тем более, что здесь есть и призовой фонд, – говорит директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров. – Кроме того, для них этот фестиваль – своеобразный вызов, потому что они не привыкли танцевать под открытым небом, и в Украине нет ни одного такого конкурса. Цель фестиваля – популяризация бальных танцев, и мы видим, что действительно каждый год все больше детей начинают ими заниматься. Вот стоят родители, которые увлеченно наблюдают за конкурсантами, и многие из них наверняка захотят потом привести своего ребенка в секцию танцев. Это то, к чему мы стремимся, проводя такие мероприятия.
Справка
«Харьковский вальс» – единственный в Украине фестиваль по бальным танцам, который проводится под открытым небом и с большим количеством зрителей. В 2015 году мероприятие посетили более 5 тысяч человек, а в показательных выступлениях приняли участие 30 танцевальных коллективов из Харькова и области. Также в рамках фестиваля был установлен рекорд Украины по самому массовому исполнению вальса в паре, в котором приняли участие 1500 пар.

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