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«Гелиос» всё: в харьковском футбольном клубе началась процедура ликвидации

«Гелиос» всё: в харьковском футбольном клубе началась процедура ликвидации
Все сотрудники харьковского ФК «Гелиос» написали заявления об увольнении по собственному желанию.
Футболисты харьковского клуба с начала июля получат статус свободных агентов.

Главная причина такого решения, скорее всего, заключается в том, что руководство клуба потеряло интерес к футболу.

У клуба были небольшие финансовые проблемы, однако их нельзя назвать серьезными. Ходили слухи, что «Гелиос» может изменить владельца и название после этого сезона, но, видимо, продать клуб нынешнему руководству не удалось.

Примечательно, что в мае харьковчане отказались ехать на поединок с «Рухом» из-за того, что не могли набрать полноценный состав на игру из-за травм и дисквалификаций.

Еще в начале года «Гелиос» подавал заявку на участие в УПЛ. Однако в весенней части чемпионата команда добыла лишь две победы в 11 матчах и скатилась на итоговое 9-е место в турнирной таблице.

Харьковский клуб – не единственный, кто запустил процедуру ликвидации. Из-за договорняков с Первой лиги снялась одесская «Жемчужина».

Были проблемы с договорными матчами и у «Гелиоса». В апреле сообщалось об обрушении коэффициента на победу Колоса (2:1). А в начале мая стало известно, что ФФУ расследует поединок «Волынь» – «Гелиос», где также есть подозрения на договорной характер.

Ранее харьковчане попали в список клубов, которые подозреваются правоохранительными органами в организации договорных поединков.

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