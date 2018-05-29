«Гелиос» всё: в харьковском футбольном клубе началась процедура ликвидации 29 мая 2018 г. источник 0 0

Все сотрудники харьковского ФК «Гелиос» написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Футболисты харьковского клуба с начала июля получат статус свободных агентов.



Главная причина такого решения, скорее всего, заключается в том, что руководство клуба потеряло интерес к футболу.



У клуба были небольшие финансовые проблемы, однако их нельзя назвать серьезными. Ходили слухи, что «Гелиос» может изменить владельца и название после этого сезона, но, видимо, продать клуб нынешнему руководству не удалось.



Примечательно, что в мае харьковчане отказались ехать на поединок с «Рухом» из-за того, что не могли набрать полноценный состав на игру из-за травм и дисквалификаций.



Еще в начале года «Гелиос» подавал заявку на участие в УПЛ. Однако в весенней части чемпионата команда добыла лишь две победы в 11 матчах и скатилась на итоговое 9-е место в турнирной таблице.



Харьковский клуб – не единственный, кто запустил процедуру ликвидации. Из-за договорняков с Первой лиги снялась одесская «Жемчужина».



Были проблемы с договорными матчами и у «Гелиоса». В апреле сообщалось об обрушении коэффициента на победу Колоса (2:1). А в начале мая стало известно, что ФФУ расследует поединок «Волынь» – «Гелиос», где также есть подозрения на договорной характер.



Ранее харьковчане попали в список клубов, которые подозреваются правоохранительными органами в организации договорных поединков.