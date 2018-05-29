Харьков

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В Харькове прошел фестиваль уличных культур

В Харькове прошел фестиваль уличных культур
ІІ Фестиваль уличных культур прошел на выходных на площадке перед Харьковским национальным театром оперы и балета имени Лысенко.
В программу фестиваля вошли баттлы по брейк-дансу, соревнования по воркауту, стритболу, роллерблейдингу, паркуру, скейтбордингу, а также на велосипедах и скутерах, сообщает пресс-служба горсовета.

Именно харьковский фестиваль дал огромный толчок к развитию уличной культуры в Украине.

– Два года назад нам удалось практически невозможное – объединить представителей различных видов уличной культуры в одну команду, рассказывает директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров. – Теперь мы можем развивать это движение целенаправленно. Фундаментом как раз и стал первый фестиваль уличных культур, на который приехали участники со всей Украины. Мы создали прецедент, который получил дальнейшее развитие в стране. Такие фестивали, как в Харькове,  начали проводиться и в других городах. В итоге, было сформировано массовое общественное движение Street culture, и сейчас на уровне Министерства молодежи и спорта рассматривается вопрос о его финансовой поддержке.

Главная задача таких мероприятий – привлечь как можно больше детей к занятиям этими видами уличной культуры.

– Если ребенок привык к улице, то он, возможно, и не обратит внимания на традиционные виды спорта, а ему будут по душе такие же ребята, которые занимаются брейк-дансом, катаются на роликах или велосипедах. Для неблагополучных детей эта культура также является ближе, и это наш шанс вернуть их к нормальной жизни, – считает Алексей Чубаров.

Для развития этого направления необходима соответствующая инфраструктура. Сейчас разрабатываются проекты урбан-парков, где представители уличной культуры смогут тренироваться. Такие объекты требуют немалых финансовых вложений, поэтому начнут с небольших  парков, где будет представлен минимальный набор объектов, которые дадут возможность заниматься. Первые такие объекты могут появиться в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького и в сквере Богдана Хмельницкого.

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