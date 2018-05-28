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Одного из арбитров финала Лиги чемпионов вывела на поле дочь Ярославского: фото-видео

Одного из арбитров финала Лиги чемпионов вывела на поле дочь Ярославского: фото-видео
Субботний финал Лиги чемпионов, который впервые прошел в украинской столице, стал днем исполнения мечты для многих соотечественников.
Среди них и Катя Ярославская – старшая дочь экс-президента ФК «Металлист» и ключевого инвестора подготовки Харькова к Евро-2012 Александра Ярославского.

Она приняла участие в церемонии открытия матча, выведя за руку на футбольное поле одного из арбитров турнира.

«Я сегодня вечером буду идти с рефери на футбольное поле… Мой папа – за «Ливерпуль», а моя мама – за «Реал» (Мадрид)», – рассказала Катя Ярославская журналистам телеканала «Футбол» за несколько часов до финала.

Телевизионщики застали ее у НСК «Олимпийский», где вместе с отцом она репетировала выход на поле. Журналисты предполагают, что такой чести маленькая Катя была удостоена в качестве признания заслуг Александра Ярославского перед украинским и европейским футболом.

Напомним, что именно в часы его президентства в ФК «Металлист» харьковская команда шесть раз подряд завоевала «бронзу» украинского чемпионата, а также сыграла свои лучшие сезоны в еврокубках. Кроме того, бизнесмен стал крупнейшим частным инвестором подготовки Украины к Евро-2012, инвестировав в спортивную и транспортную инфраструктуру (аэропорт, стадион, тренировочную базу, 5* отель для штаб-квартиры УЕФА) более $300 млн.



Как оказалось, и сама Катя Ярославская имеет к футболу самое непосредственное отношение – она активная болельщица.

«Все свое раннее детство Катя провела на харьковском стадионе «Металлист» – еще совсем крохой муж брал ее на матчи. И сейчас Катя очень любит смотреть футбольные поединки, разбирается в правилах, знает клубы и игроков. Так что в субботу сбылась ее мечта, и этот день наша семья, безусловно, запомнит навсегда! Мы с мужем в буквальном смысле слова плакали от счастья и гордости и волновались даже больше Кати», – написала на своей странице в Instagram Марина Ярославская, жена Александра Ярославского и мама Кати.

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