В Харькове «готовый» водитель рискнул везти семью, да еще и на «Запорожце»
29 мая 2018 г.
Вечерний Харьков
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В Харькове, неподалеку от аэропорта, 27 мая за нарушение ПДД полицейский патруль остановил пьяного водителя.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель и его пассажиры (женщина и ребенок около четырех лет) не были пристегнуты ремнями безопасности.
При общении с водителем ЗАЗ-968 патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Нарушитель согласился при свидетелях на месте пройти тест на «драгере». Прибор показал, что в крови мужчины содержится 2,51 промилле, что в 12 раз больше допустимой нормы.
Полицейские составили на водителя админпротоколы о нарушении Правил дорожного движения и управлении транспортным средством с признаками опьянения. Автомобиль был передан трезвому водителю.