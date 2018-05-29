Спорт

  • 159
    •  / 

Женский футбол: харьковчанки под занавес чемпионата разгромили очередных соперниц

Женский футбол: харьковчанки под занавес чемпионата разгромили очередных соперниц
В воскресенье финишировал чемпионат Украины среди женских команд высшей лиги, который впервые прошел по формуле «осень/весна», и в заключительном 18-м туре обе харьковские команды учинили соперницам разгром.
«Жилстрой-1», досрочно обеспечивший себе чемпионское звание, в Днепре встречался с местной «Злагодой-Днепром-1» и победил 7:0, а ставший после двух чемпионских сезонов вторым «Жилстрой-2» на стадионе «Солнечный» уложил на лопатки дебютанта элиты – «Ладомир» из Владимира-Волынского – 8:0.

В центральном поединке заключительного туратв Умани встречались «Ятрань-Берестивец» из Уманского района Черкасщины и черниговская «Легенда-ШВСМ». Со счетом 1:0 победили хозяйки поля, но это не помешало черниговской команде в очередной раз завоевать бронзовые медали, опередив своих соперниц по этой встрече в итоге всего на одно очко.

Там же в Умани местные «Пантеры» сыграли вничью с командой «Родина-Лицей» из Костополя Ровенской области (1:1), а в поселке Плиски на Черниговщине местное «Единство» разгромило аутсайдера – столичный «Атекс-СДЮШОР-16» со счетом 4:0. Киевлянки с отрицательным запасом очков (-2) покидают высшую лигу.

Итоговое положение команд после 18 туров выглядит так:
1. «Жилстрой-1» – 52 очка
2. «Жилстрой-2» – 49
3. «Легенда-ШВСМ» – 35
4. «Ятрань-Берестивец» – 34
5. «Единство» – 21
6. «Пантеры» – 20
7. «Злагода-Днепр-1» – 19
8. «Ладомир» – 18
9. «Родина-Лицей» – 8
10. «Атекс-СДЮШОР-16» – -2

Завершится сезон в украинском женском футболе 2 июня, когда в финальном матче Кубка страны в Тернополе сыграют «Жилстрой-1» и «Легенда-ШВСМ».

Главное событие года, связанное с женским футболом, произошло в Киеве 24 мая. На стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретились немецкий «Вольфсбург» и французский «Лион». Основное время завершилось вничью – 0:0, а в начале дополнительного футболистки «Вольфсбурга» открыли счет – 1:0, но оставшись вскоре вдесятером, пропустили четыре мяча и проиграли 1:4. Эта победа в финале Лиги чемпионов стала для «Лиона» уже пятой в истории и третьей подряд.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2609.89 грн
100 EUR 3016.52 грн
10 RUB 4.1664 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи