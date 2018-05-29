Женский футбол: харьковчанки под занавес чемпионата разгромили очередных соперниц 29 мая 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В воскресенье финишировал чемпионат Украины среди женских команд высшей лиги, который впервые прошел по формуле «осень/весна», и в заключительном 18-м туре обе харьковские команды учинили соперницам разгром.

«Жилстрой-1», досрочно обеспечивший себе чемпионское звание, в Днепре встречался с местной «Злагодой-Днепром-1» и победил 7:0, а ставший после двух чемпионских сезонов вторым «Жилстрой-2» на стадионе «Солнечный» уложил на лопатки дебютанта элиты – «Ладомир» из Владимира-Волынского – 8:0.



В центральном поединке заключительного туратв Умани встречались «Ятрань-Берестивец» из Уманского района Черкасщины и черниговская «Легенда-ШВСМ». Со счетом 1:0 победили хозяйки поля, но это не помешало черниговской команде в очередной раз завоевать бронзовые медали, опередив своих соперниц по этой встрече в итоге всего на одно очко.



Там же в Умани местные «Пантеры» сыграли вничью с командой «Родина-Лицей» из Костополя Ровенской области (1:1), а в поселке Плиски на Черниговщине местное «Единство» разгромило аутсайдера – столичный «Атекс-СДЮШОР-16» со счетом 4:0. Киевлянки с отрицательным запасом очков (-2) покидают высшую лигу.



Итоговое положение команд после 18 туров выглядит так:

1. «Жилстрой-1» – 52 очка

2. «Жилстрой-2» – 49

3. «Легенда-ШВСМ» – 35

4. «Ятрань-Берестивец» – 34

5. «Единство» – 21

6. «Пантеры» – 20

7. «Злагода-Днепр-1» – 19

8. «Ладомир» – 18

9. «Родина-Лицей» – 8

10. «Атекс-СДЮШОР-16» – -2



Завершится сезон в украинском женском футболе 2 июня, когда в финальном матче Кубка страны в Тернополе сыграют «Жилстрой-1» и «Легенда-ШВСМ».



Главное событие года, связанное с женским футболом, произошло в Киеве 24 мая. На стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретились немецкий «Вольфсбург» и французский «Лион». Основное время завершилось вничью – 0:0, а в начале дополнительного футболистки «Вольфсбурга» открыли счет – 1:0, но оставшись вскоре вдесятером, пропустили четыре мяча и проиграли 1:4. Эта победа в финале Лиги чемпионов стала для «Лиона» уже пятой в истории и третьей подряд.