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Новому поезду Харьков – Новоалексеевка придали ускорение

Новому поезду Харьков – Новоалексеевка придали ускорение
Не успела «Укрзалiзниця» обнародовать расписание нового скорого поезда №212/211 Новоалексеевка – Харьков – Новоалексеевка, как это расписание претерпело изменения.
Железнодорожники решили оставить этому поезду только две промежуточные остановки на станциях Мелитополь-Пасс. и Запорожье-1, что позволило ускорить его более чем на полчаса в каждом направлении. Из Новоалексеевки поезд №212 будет отправляться со 2 июня по 22 сентября в 6:01 (вместо 5:43), следовать с остановками в Мелитополе (7:15 – 7:17) и Запорожье (8:41 – 8:44) и прибывать в Харьков в 12.35 (вместо 12:55).

Обратно из Харькова поезд №211 будет отходить также со 2 июня по 22 сентября в 13:55 (а не в 13:40), следовать с остановками в Запорожье (18:24 – 18:29) и Мелитополе (20:06 – 20:08) и прибывать в Новоалексеевку в 21.19 (вместо 22:00).

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