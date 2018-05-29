Назван новый способ прожить дольше
29 мая 2018 г.
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29 мая 2018 г.
В исследовании приняли участие 2 281 человек из 11 стран Европы, средний возраст которых составил 68 лет. Уровень потребляемого ими белка определялся через анализ мочи. Специалисты следили за состоянием пациентов в течение почти двух лет.
Спустя 21 месяц среди тех, кто ел пищу с незначительным количеством белка — менее 40 грамм в день, — умерла почти треть (31 процент). У пациентов, потребляющих более 70 грамм белка ежедневно, риск смерти снизился до 18 процентов. С учетом таких факторов, как возраст и функция почек, риск смерти при употреблении малого количества белка увеличивался на 46 процентов.
Около десяти процентов людей в возрасте 70 лет и старше страдают от нарушений в системе кровообращения, поскольку при старении организм менее эффективно использует белок для регенерации мышц сердца. Известно, что пища с высоким содержанием белка способствует накоплению мышечной массы и дольше сохраняет сердце здоровым.
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