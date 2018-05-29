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Названы лучшие книги за последние полвека

Названы лучшие книги за последние полвека
Специальное жюри международной Букеровской премии составило список лучших авторов, которые получали эту награду в последние 50 лет.

Жюри отобрало по одной лучшей книге за каждое десятилетие с момента основания Букеровской премии в 1969 году. В список вошли британская писательница Хилари Мэнтел с книгой «Волчий зал», канадец Майкл Ондатже с произведением «Английский пациент» и американец Джордж Сондерс с романом «Линкольн в бардо». Также в него попали британский писатель индийского происхождения Видиадхар Найпол с книгой «В свободном государстве» и британка Пенелопа Лайвли с романом «Лунный тигр».

Лучшего автора за последние полвека определят с помощью народного голосования. Его результаты станут известны 8 июля.

 

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