Названы лучшие книги за последние полвека
29 мая 2018 г.
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29 мая 2018 г.
Жюри отобрало по одной лучшей книге за каждое десятилетие с момента основания Букеровской премии в 1969 году. В список вошли британская писательница Хилари Мэнтел с книгой «Волчий зал», канадец Майкл Ондатже с произведением «Английский пациент» и американец Джордж Сондерс с романом «Линкольн в бардо». Также в него попали британский писатель индийского происхождения Видиадхар Найпол с книгой «В свободном государстве» и британка Пенелопа Лайвли с романом «Лунный тигр».
Лучшего автора за последние полвека определят с помощью народного голосования. Его результаты станут известны 8 июля.
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