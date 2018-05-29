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Обвинившую Бессона в изнасиловании актрису проверили на наркотики

Обвинившую Бессона в изнасиловании актрису проверили на наркотики
Токсикологический анализ крови актрисы, обвинившей французского режиссера Люка Бессона в том, что он подсыпал наркотики ей в чай и изнасиловал, дал отрицательный результат.

Образцы крови из капилляров, взятые следователями полиции для проверки на содержание в них наркотиков, оказались отрицательными.

27-летняя актриса Сан Ван Рой (Sand Van Roy) подала жалобу на изнасилование 19 мая. По словам заявительницы, накануне она была на рандеву с Бессоном в отеле «Бристоль». Выпив чашку чая, предложенную ее спутником, девушка сказала, что чувствует слабость, и упала в обморок. Очнувшись, она якобы осознала, что была подвергнута сексуальному насилию со стороны 59-летнего режиссера.

Адвокат Бессона Тьерри Марембер заявил, что режиссер «категорически отрицает эти причудливые обвинения».

Сан Ван Рой играла второстепенные роли в фильмах «Такси 5» и «Валериан», спродюссированных Бессоном. По словам актрисы, ее работа долгое время зависела от режиссера, подвергавшего ее психологическому и физическому насилию.

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