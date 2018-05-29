Под Харьковом остановлена ТЭЦ-5 29 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Остановлена «Харьковская ТЭЦ-5», которая находится в Дергачевском районе.

Как сообщили на станции, до остановки работал энергоблок №3 мощностью 300 МВт. Когда будет восстановлена работа станции и подача теплоносителя для производства горячей воды в городских теплосетях, не известно.



ТЭЦ-5 поставляет тепло в Харьков, поселки Песочин и Солоницевка. Электрическая мощность ТЭЦ-5 составляет 540 МВт, тепловая – 1 тыс 420 Гкал/час. Производственные мощности станции состоят из трех теплофикационных блоков и четырех водогрейных котлов. В основом ТЭЦ работает на газе, может переходить на топочный мазут.