Экономика

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Под Харьковом остановлена ТЭЦ-5

Под Харьковом остановлена ТЭЦ-5
Остановлена «Харьковская ТЭЦ-5», которая находится в Дергачевском районе.
Как сообщили на станции, до остановки работал энергоблок №3 мощностью 300 МВт. Когда будет восстановлена работа станции и подача теплоносителя для производства горячей воды в городских теплосетях, не известно.

ТЭЦ-5 поставляет тепло в Харьков, поселки Песочин и Солоницевка. Электрическая мощность ТЭЦ-5 составляет 540 МВт, тепловая – 1 тыс 420 Гкал/час. Производственные мощности станции состоят из трех теплофикационных блоков и четырех водогрейных котлов. В основом ТЭЦ работает на газе, может переходить на топочный мазут.

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