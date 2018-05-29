Культура

  • 196
    •  / 

Вайнштейн сдался полиции

Вайнштейн сдался полиции
Американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах, но отрицавший это, решил сдаться полиции.
Он обратится в правоохранительные органы 25 мая.

Ожидается, что кинематографисту предъявят официальные обвинения. Его адвокат отказался от комментариев.

В октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Также выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2609.89 грн
100 EUR 3016.52 грн
10 RUB 4.1664 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи