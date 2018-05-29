Вайнштейн сдался полиции
29 мая 2018 г.
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29 мая 2018 г.
Ожидается, что кинематографисту предъявят официальные обвинения. Его адвокат отказался от комментариев.
В октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Также выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера.
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