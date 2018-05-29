Культура

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Энтони Хопкинс назвал преимущества алкоголизма

Энтони Хопкинс назвал преимущества алкоголизма
Актер Энтони Хопкинс рассказал о преимуществах пристрастия к выпивке.

«Я очень счастлив тому, что я алкоголик, это великолепный дар, потому что куда бы я ни пошел, эта пропасть следует за мной. В ней моя вулканическая ярость, которую я использую как топливо. Ракетное топливо. Конечно, оно может разорвать тебя на куски и убить», — объяснил Хопкинс.

Актер подчеркнул, что ему удается направлять свою злобу в творческое русло. Если он не делает этого, то не может контролировать ярость. По словам Хопкинса, когда он отказался от употребления алкоголя в 1975 году, он пытался задавить в себе бешеный характер, однако ему это не удавалось. «Мать сказала мне тогда: "Почему бы тебе просто не быть ублюдком, которым ты на самом деле являешься? Я же знаю, что ты на самом деле монстр". Я согласился с ней. И она сказала: "Ну так и будь этим монстром"», — поведал актер.


80-летний Энтони Хопкинс — лауреат премии «Оскар» за роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят». Он также известен по таким лентам, как «Магия», «Человек-слон», «Дракула Брэма Стокера», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и «Самый быстрый Indian».

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