Харьковчанка Элина Свитолина вышла во второй раунд Ролан Гаррос 29 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Воспитанница харьковской школы тенниса Элина Свитолина сумела переломить неудачно складывавшийся для нее ход матча и вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции.

Для победы Элине Свитолиной потребовалось два сета.



В первой половине встречи с представительницей Австралии Айлой Томлянович украинка оказалась на грани поражения, однако при счете 1:5 собралась и выдала серию из шести удачных геймов. Во втором сете Свитолина не позволила сопернице спасти игру и удержала приемлемый результат 7:5, 6:3.



В следующем раунде Элине предстоит сыграть с 20-летней теннисисткой из Словакии Викторией Кужмовой. Поединок между четвертой ракеткой мира из Украины и ее оппоненткой, сейчас располагающейся на 84-й строчке рейтинга WTA, пройдет 30 мая.



Напомним, в прошлом году Элина Свитолина сумела дойти до четвертьфинала престижного турнира, однако там в напряженной борьбе уступила румынке Симоне Халеп. После победы в первом сете харьковская теннисистка проиграла сопернице в двух последующих 6:3, 6:7, 0:6. Тем не менее, выступление на прошлогоднем Ролан Гаррос стало для Свитолиной рекордным в ее карьере.