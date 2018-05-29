Харьковчанка Элина Свитолина вышла во второй раунд Ролан Гаррос
29 мая 2018 г.
Вечерний Харьков
0
0
Воспитанница харьковской школы тенниса Элина Свитолина сумела переломить неудачно складывавшийся для нее ход матча и вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции.
Для победы Элине Свитолиной потребовалось два сета.
В первой половине встречи с представительницей Австралии Айлой Томлянович украинка оказалась на грани поражения, однако при счете 1:5 собралась и выдала серию из шести удачных геймов. Во втором сете Свитолина не позволила сопернице спасти игру и удержала приемлемый результат 7:5, 6:3.
В следующем раунде Элине предстоит сыграть с 20-летней теннисисткой из Словакии Викторией Кужмовой. Поединок между четвертой ракеткой мира из Украины и ее оппоненткой, сейчас располагающейся на 84-й строчке рейтинга WTA, пройдет 30 мая.
Напомним, в прошлом году Элина Свитолина сумела дойти до четвертьфинала престижного турнира, однако там в напряженной борьбе уступила румынке Симоне Халеп. После победы в первом сете харьковская теннисистка проиграла сопернице в двух последующих 6:3, 6:7, 0:6. Тем не менее, выступление на прошлогоднем Ролан Гаррос стало для Свитолиной рекордным в ее карьере.