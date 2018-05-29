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Харьковчанка Элина Свитолина вышла во второй раунд Ролан Гаррос

Харьковчанка Элина Свитолина вышла во второй раунд Ролан Гаррос
Воспитанница харьковской школы тенниса Элина Свитолина сумела переломить неудачно складывавшийся для нее ход матча и вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции.
Для победы Элине Свитолиной потребовалось два сета.

В первой половине встречи с представительницей Австралии Айлой Томлянович украинка оказалась на грани поражения, однако при счете 1:5 собралась и выдала серию из шести удачных геймов. Во втором сете Свитолина не позволила сопернице спасти игру и удержала приемлемый результат 7:5, 6:3.

В следующем раунде Элине предстоит сыграть с 20-летней теннисисткой из Словакии Викторией Кужмовой. Поединок между четвертой ракеткой мира из Украины и ее оппоненткой, сейчас располагающейся на 84-й строчке рейтинга WTA, пройдет 30 мая.

Напомним, в прошлом году Элина Свитолина сумела дойти до четвертьфинала престижного турнира, однако там в напряженной борьбе уступила румынке Симоне Халеп. После победы в первом сете харьковская теннисистка проиграла сопернице в двух последующих 6:3, 6:7, 0:6. Тем не менее, выступление на прошлогоднем Ролан Гаррос стало для Свитолиной рекордным в ее карьере.

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