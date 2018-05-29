В Харьков приехал французский композитор 29 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Оратория «Анима» прозвучит 30 мая в Харьковской филармонии.

Начнется концерт в 18:30. Исполнители: Елена Рихтер (сопрано), Виктор Шевченко (бас), Полина Чайка (скрипка), Елена Удрас (орган).



Исполнят ораторию музыканты из Одессы, где в феврале 2017 года прошла мировая премьера. Ораторию написал композитор и органист Доминик Шевалье.



«Анима» в переводе с латыни «жизненное начало» или «душа». На написание оратории Шевалье вдохновила поэзия индийского философа первой половины XX века Шри Ауробиндо, о которой француз узнал 15 лет назад во время посещения Индии.



55-летний Доминик Шевалье много гастролирует в Англии, США, Италии, Норвегии и Германии, а также работает органистом церкви Святой Каллисты в Ламберсаре (Франция) и аббатстве Мон Дей (Нормандия), дает частные уроки.



Украинская органистка Елена Удрас познакомилась с французским коллегой в одном из профессиональных интернет-сообществ и, узнав об оратории, предложила помощь. Получив ноты и авторские пожелания, она пригласила исполнителей, которые теперь приедут в Харьков, сообщили в областной филармонии.