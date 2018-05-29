Культура

  • 202
    •  / 

В Харьков приехал французский композитор

В Харьков приехал французский композитор
Оратория «Анима» прозвучит 30 мая в Харьковской филармонии.
Начнется концерт в 18:30. Исполнители: Елена Рихтер (сопрано), Виктор Шевченко (бас), Полина Чайка (скрипка), Елена Удрас (орган).

Исполнят ораторию музыканты из Одессы, где в феврале 2017 года прошла мировая премьера. Ораторию написал композитор и органист Доминик Шевалье.

«Анима» в переводе с латыни «жизненное начало» или «душа». На написание оратории Шевалье вдохновила поэзия индийского философа первой половины XX века Шри Ауробиндо, о которой француз узнал 15 лет назад во время посещения Индии.

55-летний Доминик Шевалье много гастролирует в Англии, США, Италии, Норвегии и Германии, а также работает органистом церкви Святой Каллисты в Ламберсаре (Франция) и аббатстве Мон Дей (Нормандия), дает частные уроки.

Украинская органистка Елена Удрас познакомилась с французским коллегой в одном из профессиональных интернет-сообществ и, узнав об оратории, предложила помощь. Получив ноты и авторские пожелания, она пригласила исполнителей, которые теперь приедут в Харьков, сообщили в областной филармонии.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2609.89 грн
100 EUR 3016.52 грн
10 RUB 4.1664 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи