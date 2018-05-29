Экономика

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В Харьковской области увеличили сбор налогов

В Харьковской области увеличили сбор налогов
В Харьковской области в январе – апреле 2018 года уплачено 3 млрд 812 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
По данным ГУ ГФС в Харьковской области, собранная сумма на 678,6 млн грн больше собранной за аналогичный период прошлого года.

От юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд, поступило более 3,4 млрд грн (или 90,2%), из которых 294,9 млн грн оплачено бюджетными учреждениями. От физических лиц-предпринимателей поступило почти 374,6 млн грн единого социального взноса.

В апреле сумма поступлений ЕСВ составила 1 млрд 62 млн грн, что на 173,9 млн грн больше поступлений за апрель 2017 года.

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