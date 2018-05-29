Украина

  • 239
    •  / 

Поезд из Харькова в Кривой Рог замедлили

Поезд из Харькова в Кривой Рог замедлили
В связи с ремонтными работами на Приднепровской железной дороге скорый поезд №73 Москва – Кривой Рог в определенные даты июня и июля будет следовать частично измененным расписанием.
Этот поезд отправлением с Курского вокзала Москвы 21-22, 24-26 июня, 1-5, 8-12, 15-18 июля, проходом через Харьков и прибытием в Кривой Рог 22-23, 25-27 июня, 2-6, 9-13, 16-19 июля проследует действующим расписанием до станции Синельниково-1 (приб. 8:29).

Со станции Синельниково-1 он отправится позже обычного графика – в 9:01 вместо 8:49 и позже графика проследует через следующие станции маршрута: Запорожье-1 (10:23 – 10:48 вместо 9:46 – 10:17), Днепрострой-2 (11:30 – 11:32 вместо 10:53 – 10:55), Марганец (12:33 – 12:36 вместо 11:47 – 11:49), Никополь (13:05 – 13:30 вместо 12:15 – 12:30), Чертомлык (14:06 – 14:08 вместо 13:00 – 13:02), Апостолово (14:51 – 14:54 вместо 13:55 – 13:58).

На конечную станцию Кривой Рог-Главный поезд будет прибывать почти на час позже обычного времени – в 15:30 вместо 14:35. При этом время стоянки поезда №73 на станции Харьков-Пассажирский (4:11 – 5:01) останется без изменений.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2609.89 грн
100 EUR 3016.52 грн
10 RUB 4.1664 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи