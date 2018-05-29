Поезд из Харькова в Кривой Рог замедлили 29 мая 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В связи с ремонтными работами на Приднепровской железной дороге скорый поезд №73 Москва – Кривой Рог в определенные даты июня и июля будет следовать частично измененным расписанием.

Этот поезд отправлением с Курского вокзала Москвы 21-22, 24-26 июня, 1-5, 8-12, 15-18 июля, проходом через Харьков и прибытием в Кривой Рог 22-23, 25-27 июня, 2-6, 9-13, 16-19 июля проследует действующим расписанием до станции Синельниково-1 (приб. 8:29).



Со станции Синельниково-1 он отправится позже обычного графика – в 9:01 вместо 8:49 и позже графика проследует через следующие станции маршрута: Запорожье-1 (10:23 – 10:48 вместо 9:46 – 10:17), Днепрострой-2 (11:30 – 11:32 вместо 10:53 – 10:55), Марганец (12:33 – 12:36 вместо 11:47 – 11:49), Никополь (13:05 – 13:30 вместо 12:15 – 12:30), Чертомлык (14:06 – 14:08 вместо 13:00 – 13:02), Апостолово (14:51 – 14:54 вместо 13:55 – 13:58).



На конечную станцию Кривой Рог-Главный поезд будет прибывать почти на час позже обычного времени – в 15:30 вместо 14:35. При этом время стоянки поезда №73 на станции Харьков-Пассажирский (4:11 – 5:01) останется без изменений.