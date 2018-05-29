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Харьковское «Динамо» подало заявку на участие в чемпионате УХЛ

Харьковское «Динамо» подало заявку на участие в чемпионате УХЛ
Харьковский клуб стал участником чемпионата Украины по хоккею сезона 2018/19.
В офис Украинской хоккейной лиги поступила заявка от МХК «Динамо» на участие в будущем сезоне УХЛ.

Прием заявок от команд продлится до 31 мая – клубам необходимо направить в Лигу гарантийное письмо по установленной Лигой форме с намерением об участии, после чего подписать договор на участие в чемпионате, а также выполнить другие необходимые финансовые и технические условия.

Ранее соответствующие заявки в адрес УХЛ прислали другие призеры минувшего чемпионата Украинской хоккейной лиги: «Белый Барс», «Кременчук» и «Донбасс».

Предстоящий сезон станет третьим для Украинской хоккейной лиги. В первом сезоне 2016-17 чемпионом стал «Донбасс», серебряным призером – ХК «Кременчук», а бронза досталась «Кривбассу». В сезоне 2017/18 золотые медали вновь достались донецкому клубу, серебро – «Кременчуку», а обладателями бронзовых медалей первенства стали «Белый Барс» и МХК «Динамо».

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