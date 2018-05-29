Политика

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Как соблюдается режим тишины: боевики стреляли 37 раз

Как соблюдается режим тишины: боевики стреляли 37 раз
За прошедшие сутки 28 мая боевики 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
«Российско-оккупационные войска 37 раз за сутки нарушали режим тишины. Из них девять раз применяли минометы калибра 82 и 120 мм. На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали огнем», – говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на Луганском направлении. Также в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкиное.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили нормы Международного гуманитарного права, осуществляя теракты против мирного населения. Так, около 5 часов утра оккупанты обстреляли из гранатомета населенный пункт Чермалык. Около 11:40, прикрываясь жилыми кварталами Горловки вели обстрелы из миномета по поселку Железное, в результате чего погиб 15-летний ребенок. Около 15-ти часов террористы открыли огонь по населенному пункту Южное, нанеся осколочные ранения мирному жителю.

По фактам обстрелов мирных населенных пунктов российско-оккупационными войсками возбуждены уголовные дела. По состоянию на 7:00 утра текущих суток потерь украинских войск нет.

В штабе сообщили, что во время боевых действий, за прошедшие сутки шестеро украинских военнослужащих получили ранения, их безотлагательно эвакуированы в госпитали.

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