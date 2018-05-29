Политика

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Арестован нардеп Антон Геращенко

Арестован нардеп Антон Геращенко
Басманный суд Москвы заочно арестовал народного депутата Украины из партии «Народный фронт» Антона Геращенко.
Как сообщает «Интерфакс», его обвинили в публичном оправдании терроризма.

«Басманный суд Москвы 22 мая избрал меру пресечения в виде ареста Геращенко Антона Юрьевича, которого обвиняют в преступлении, предусмотренном ч.2 статьи 205.1 УК РФ (Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропагнда, осуществленная с использованием СМИ или интернета», – сообщили в суде.

В Басманном суде уточнили, что меру пресечения Геращенко избрали сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции или же задержания в России. РФ объявил депутата в международный розыск.

Сам же Геращенко пояснил, что суд его заочно арестовал за то, что он призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии.

«Решение Басманного суда о моем заочном аресте, также как и попытку покушения на меня в прошлом году, расцениваю как высокую оценку моей борьбы по защите интересов народа Украины против российской агрессии», – заявил депутат.

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