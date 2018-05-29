Как прошла тренировка сборной Украины по футболу в Харькове 29 мая 2018 г. источник фото: Вячеслав Мадиевский 0 0

Сборная Украины по футболу 28 мая провела открытую тренировку и автограф-сессию на харьковском стадионе «Металлист».

В тренировке приняли участие 20 игроков национальной сборной. Не было Руслана Малиновского, который еще не прибыл в расположение команды после матча плей-офф чемпионата Бельгии, а также Богдана Бутко, который простудился.



Перед началом занятия разыграли пять футболок национальной команды и пять мячей с автографами футболистов. Их получили десять зрителей по результатам жеребьевки.



После 20-минутной разминки игроки сборной сыграли двусторонний спарринг, разделившись на условные «команду Андрея Ярмоленко» и «команду Евгения Селезнева». Для того, чтобы игроки имели возможность провести запланированную Андреем Шевченко двусторонку, на тренировку пригласили двух футболистов «Металлиста-1925» – Олега Синицу и Владислава Краева.



Напомним, сборная Украины сыграет товарищеский матч со сборной Марокко 31 мая в 21:00.