Спорт

  • 206
    •  / 

Как прошла тренировка сборной Украины по футболу в Харькове

фото: Вячеслав Мадиевский

Как прошла тренировка сборной Украины по футболу в Харькове
Сборная Украины по футболу 28 мая провела открытую тренировку и автограф-сессию на харьковском стадионе «Металлист».
В тренировке приняли участие 20 игроков национальной сборной. Не было Руслана Малиновского, который еще не прибыл в расположение команды после матча плей-офф чемпионата Бельгии, а также Богдана Бутко, который простудился.

Перед началом занятия разыграли пять футболок национальной команды и пять мячей с автографами футболистов. Их получили десять зрителей по результатам жеребьевки.

После 20-минутной разминки игроки сборной сыграли двусторонний спарринг, разделившись на условные «команду Андрея Ярмоленко» и «команду Евгения Селезнева». Для того, чтобы игроки имели возможность провести запланированную Андреем Шевченко двусторонку, на тренировку пригласили двух футболистов «Металлиста-1925» – Олега Синицу и Владислава Краева.

Напомним, сборная Украины сыграет товарищеский матч со сборной Марокко 31 мая в 21:00.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2609.89 грн
100 EUR 3016.52 грн
10 RUB 4.1664 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи