В харьковской галерее открывается выставка «Дарим миру добро» 29 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В экспозиции, которая открывается 29 мая в 17:00 в галерее «Бузок», будут представлены работы художника, преподавателя, искусствоведа Аллы Шляховой и ее учеников.

Алла Шляхова имеет международный сертификат магистра искусствоведения. Работает в разных жанрах, таких как натюрморт и портрет, но любимый – это пейзаж. Любимая техника – пастель. Преподает все известные техники и имеет собственную методику обучения. Родилась в городе Харьков. В 1984 году закончила с отличием Харьковскую художественную школу им. И. Е. Репина.



В 1988 году закончила с отличием Харьковское художественное училище, в 1994-м - Харьковский художественно-промышленный институт (ныне Харьковская государственная академия дизайна и искусств). С 1992 года - член Greenpease в борьбе за охрану окружающей среды. Лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей, награждена ценными призами и многочисленными грамотами, в том числе удостоена грамоты Митрополита Киевского и всея Украины Владимира за усердные труды во славу Святой Церкви и высокий уровень профессионального творческого мастерства.