В Харькове появился мурал с Кузьмой Скрябиным

Мурал, посвященный музыканту Андрею Кузьменко, презентовали 29 мая на торце дома по улице Рымарской, 23-а.

Справка

Творческая группа Kailas-V работает в Харькове с 2012 года. На счету художников портреты Тараса Шевченко, Людмилы Гурченко, Юрия Гагарина, Натальи Фатеевой и других деятелей культуры и науки.