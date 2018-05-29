Харьков

  • 346
    •  / 

В Харькове появился мурал с Кузьмой Скрябиным

В Харькове появился мурал с Кузьмой Скрябиным
Мурал, посвященный музыканту Андрею Кузьменко, презентовали 29 мая на торце дома по улице Рымарской, 23-а.
По словам директора творческой группы Kailas-V Яны Волк, художники давно вынашивали идею нарисовать портрет Кузьмы.

– К нам уже неоднократно, несколько лет подряд обращались поклонники творчества Кузьмы и просили сделать его портрет. Мы изначально планировали нарисовать его на улице Культуры, но ребята из фан-клуба музыканта рассказали, что Кузьма часто приезжал в Харьков, они очень с ним дружили и именно с оркестром Харьковской филармонии было его первое выступление. Поэтому попросили перенести портрет ближе к центру, чтобы все харьковчане смогли его видеть, – рассказала Яна Волк.



Как сообщил технический директор творческой группы Kailas-V и автор мурала Андрей Пальваль, портрет Кузьмы был нарисован за неделю. Самым сложным в процессе создания мурала были первые три дня, когда приходилось рисовать вверху с помощью подъемной техники. Эскиз художник создавал по фотографии, которую одобрила мама Андрея Кузьменко.

– Фотографию нам дали харьковские фаны Кузьмы. Она была сделана как раз во время визита музыканта в Харьков. Мы искали оригинальную фотографию, причастную к Харькову, которая была близка нам как харьковчанам. Я доволен результатом, уверен, что история этого портрета будет с послевкусием, и возле мурала с Кузьмой будет много интересных встреч, – рассказал Андрей Пальваль.

На создание мурала было израсходовано около 200 баллончиков краски.

Мурал, посвященный украинскому музыканту Кузьме Скрябину, создан в рамках II Фестиваля граффити Kharkiv Mural Fеst. Это вторая работа, созданная в 2018 году на мурал-фесте. Первый мурал – в виде кролика, которого фокусник достает из шляпы, нарисовал известный стрит-арт художник из Великобритании FANAKAPAN на стене дома по проспекте Независимости, 17.

В планах – пригласить в Харьков еще несколько авторов с мировым именем, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Справка
Творческая группа Kailas-V работает в Харькове с 2012 года. На счету художников портреты Тараса Шевченко, Людмилы Гурченко, Юрия Гагарина, Натальи Фатеевой и других деятелей культуры и науки.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2609.89 грн
100 EUR 3016.52 грн
10 RUB 4.1664 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи