В Харькове появился мурал с Кузьмой Скрябиным

По словам директора творческой группы Kailas-V Яны Волк, художники давно вынашивали идею нарисовать портрет Кузьмы.
– К нам уже неоднократно, несколько лет подряд обращались поклонники творчества Кузьмы и просили сделать его портрет. Мы изначально планировали нарисовать его на улице Культуры, но ребята из фан-клуба музыканта рассказали, что Кузьма часто приезжал в Харьков, они очень с ним дружили и именно с оркестром Харьковской филармонии было его первое выступление. Поэтому попросили перенести портрет ближе к центру, чтобы все харьковчане смогли его видеть, – рассказала Яна Волк.
Как сообщил технический директор творческой группы Kailas-V и автор мурала Андрей Пальваль, портрет Кузьмы был нарисован за неделю. Самым сложным в процессе создания мурала были первые три дня, когда приходилось рисовать вверху с помощью подъемной техники. Эскиз художник создавал по фотографии, которую одобрила мама Андрея Кузьменко.
– Фотографию нам дали харьковские фаны Кузьмы. Она была сделана как раз во время визита музыканта в Харьков. Мы искали оригинальную фотографию, причастную к Харькову, которая была близка нам как харьковчанам. Я доволен результатом, уверен, что история этого портрета будет с послевкусием, и возле мурала с Кузьмой будет много интересных встреч, – рассказал Андрей Пальваль.
На создание мурала было израсходовано около 200 баллончиков краски.
Мурал, посвященный украинскому музыканту Кузьме Скрябину, создан в рамках II Фестиваля граффити Kharkiv Mural Fеst. Это вторая работа, созданная в 2018 году на мурал-фесте. Первый мурал – в виде кролика, которого фокусник достает из шляпы, нарисовал известный стрит-арт художник из Великобритании FANAKAPAN на стене дома по проспекте Независимости, 17.
В планах – пригласить в Харьков еще несколько авторов с мировым именем, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
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Справка
Творческая группа Kailas-V работает в Харькове с 2012 года. На счету художников портреты Тараса Шевченко, Людмилы Гурченко, Юрия Гагарина, Натальи Фатеевой и других деятелей культуры и науки.