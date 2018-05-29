Харьков

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Выпускники харьковского военного вуза пополнили ряды офицеров ВСУ

Выпускники харьковского военного вуза пополнили ряды офицеров ВСУ
Торжественная церемония выпуска молодых офицеров, которые успешно закончили обучение в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, прошла 26 мая.
Мероприятие проходило на Мемориале Славы в Харькове.

Шестеро выпускников учебного заведения завершили обучение с золотой медалью и еще 13 – с «красными» дипломами. В числе молодых офицеров – 10 человек с опытом участия в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Почти треть всех выпускников являются продолжателями военных династий, а 50 стали армейцами в третьем поколении.

Со знаменательной датой виновников торжества поздравил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов.

– В течение многих десятилетий выпускники университета создавали его славную историю. К сожалению, на 27-м году независимости украинский народ платит очень высокую цену за право жить в свободном государстве. Навечно остались в боевом строю 28 выпускников ХНУВС, которые отдали жизнь за мирное небо. Новому же поколению офицеров искренне желаю крепкого здоровья и служебных достижений во имя Украины, – сказал Сергей Дроздов.

От имени выпускников за свое офицерское становление старших наставников поблагодарил лейтенант Денис Годованец и прочитал собственное стихотворение «Украина – превыше всего!».

По традиции, представитель православного духовенства благословил молодых воинов на службу и пожелал всяческих успехов.

После церемонии вручения дипломов и нагрудных знаков выпускника в сопровождении символической песни «С именем Кожедуба» в небо поднялись воздушные шарики, которые понесли баннер с надписью «ХНУВС. Выпуск-2018».

Впервые в жизни офицерские погоны сегодня надела лейтенант Ксения Штанько. За пять лет обучения на инженерно-авиационном факультете девушка овладела специальностью, связанной с обслуживанием летательных аппаратов, а со второго курса активно занималась в различных творческих коллективах ХНУВС.

– Согласно распределению меня направили в одну из воинских частей армейской авиации Сухопутных войск. Поеду на Херсонщину. Трудности меня не пугают. Ведь у меня были такие хорошие преподаватели и командиры, у которых научилась никогда не изменять своей мечте, а она у меня – цвета неба. Да, очень жаль расставаться с друзьями, но впереди у меня будет тоже немало интересного, – отметила молодой офицер.

Уже на следующей неделе ребята прибудут в новые места службы и в новой роли продолжат защищать Украину, сообщает пресс-служба ХОГА.
Справка
История Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба началась 12 ноября 1930 года с основания в Чугуеве 9-й военной школы летчиков и летчиков-наблюдателей.

За многолетнюю историю ХНУВС подготовил около 130 тысяч офицеров, профессиональных сержантов и гражданских специалистов. Среди выпускников ХНУВСа – шесть Героев Украины, 578 Героев Советского Союза, из которых 28 были удостоены этого высокого звания дважды, а маршал авиации Иван Кожедуб стал трижды Героем Советского Союза. Среди воспитанников вуза – 27 летчиков-космонавтов и четыре бывших министра обороны.

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