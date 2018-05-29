Выпускники харьковского военного вуза пополнили ряды офицеров ВСУ

Торжественная церемония выпуска молодых офицеров, которые успешно закончили обучение в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, прошла 26 мая.

Справка

История Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба началась 12 ноября 1930 года с основания в Чугуеве 9-й военной школы летчиков и летчиков-наблюдателей.



За многолетнюю историю ХНУВС подготовил около 130 тысяч офицеров, профессиональных сержантов и гражданских специалистов. Среди выпускников ХНУВСа – шесть Героев Украины, 578 Героев Советского Союза, из которых 28 были удостоены этого высокого звания дважды, а маршал авиации Иван Кожедуб стал трижды Героем Советского Союза. Среди воспитанников вуза – 27 летчиков-космонавтов и четыре бывших министра обороны.