Происшествия

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ДТП в Будапеште: пострадали 28 украинских туристов

ДТП в Будапеште: пострадали 28 украинских туристов
В Будапеште (Венгрия) автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек.
Об этом сообщает местное издание Index.

Накануне вечером двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров.

В результате аварии пострадали 28 человек, восемь из них госпитализировали с тяжелыми травмами. Информации о погибших нет.

Восемь украинцев из 28 получили тяжелые травмы, сообщила спикер министерства иностранных дел Марьяна Беца в своем Twitter.

«ДТП в Будапеште. К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно – 28 человек, из них 8 – получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь», – сообщила Марьяна Беца.

Автобус следовал из Хмельницкой области.

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