ДТП в Будапеште: пострадали 28 украинских туристов 29 мая 2018 г. источник 0 0

В Будапеште (Венгрия) автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек.

Об этом сообщает местное издание Index.



Накануне вечером двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров.



В результате аварии пострадали 28 человек, восемь из них госпитализировали с тяжелыми травмами. Информации о погибших нет.



Восемь украинцев из 28 получили тяжелые травмы, сообщила спикер министерства иностранных дел Марьяна Беца в своем Twitter.



«ДТП в Будапеште. К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно – 28 человек, из них 8 – получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь», – сообщила Марьяна Беца.



Автобус следовал из Хмельницкой области.