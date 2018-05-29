Погода в Украине: синоптик предупредила о летней жаре 29 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В последние дни мая в Украине ожидается значительное жара и сухая погода.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.



По всей Европе ожидается значительное потепление, и Украина – не исключение. Свежее будет только в Португалии и Испании.



«В Украине также или тепло, или очень тепло. 30 мая в течение дня ожидается +25...29°. Теплым будет Запад, а вот Восток станет немного свежее: +22...24°. Без дождя. Разве что какие-то облака пройдут над западными областями и над Черниговщиной. В Киеве 30 мая будет сухо и тепло, максимальная температура воздуха составит +28°», – сообщила Наталья Диденко.



Заодно синоптик успокоила, что домашние термометры могут показывать и 40°, однако это последствия разогретого стекла. Нужно доверять профессиональным методам, но и полагаться на собственное чутье, чтобы чувствовать себя комфортно.