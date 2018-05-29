Украина

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Погода в Украине: синоптик предупредила о летней жаре

Погода в Украине: синоптик предупредила о летней жаре
В последние дни мая в Украине ожидается значительное жара и сухая погода.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По всей Европе ожидается значительное потепление, и Украина – не исключение. Свежее будет только в Португалии и Испании.

«В Украине также или тепло, или очень тепло. 30 мая в течение дня ожидается +25...29°. Теплым будет Запад, а вот Восток станет немного свежее: +22...24°. Без дождя. Разве что какие-то облака пройдут над западными областями и над Черниговщиной. В Киеве 30 мая будет сухо и тепло, максимальная температура воздуха составит +28°», – сообщила Наталья Диденко.

Заодно синоптик успокоила, что домашние термометры могут показывать и 40°, однако это последствия разогретого стекла. Нужно доверять профессиональным методам, но и полагаться на собственное чутье, чтобы чувствовать себя комфортно.

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