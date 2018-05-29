Культура

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Молодежный оркестр «Слобожанский» даст концерт с одним из лучших мировых скрипачей

Молодежный оркестр «Слобожанский» даст концерт с одним из лучших мировых скрипачей
Концерт «Душа скрипки» пройдет 3 июня в Доме Алчевских. Сольные партии на инструменте работы Страдивари исполнит известный музыкант Валерий Соколов.
Валерий Соколов родился в Харькове в 1986 году. Начальное музыкальное образование получил в Детской музыкальной школе №9 и Харьковской средней специальной музыкальной школе-интернате. С 17 лет его музыкальная карьера развивалась за пределами Украины.

– Сегодня Валерий Соколов – один из лучших скрипачей мира, его сольные концерты проходят в лучших концертных залах Европы – Вигмор-Холле в Лондоне, театре Шатле в Париже, консерватории им. Джузеппе Верди в Милане и других, поэтому каждое его выступление в Харькове – знаковое событие в музыкальной жизни города, – рассказывает директор оркестра Алена Еремина.

На протяжении своей творческой карьеры музыкант сотрудничал с оркестром Би-Би-Си, оркестром де Пари, камерным оркестром Европы, оркестром радио Франции, оркестром баварского радио и многими другими.

– Но первый концерт с оркестром в моей жизни состоялся именно с МАСО «Слобожанский». Это было почти двадцать лет назад, – вспоминает Валерий Соколов. – И сегодня мне снова приятно выступать в Харькове с этим коллективом, видеть и ощущать на сцене живой энтузиазм молодых харьковских музыкантов.

Валерий Соколов является одним из немногих скрипачей, играющих на инструменте работы знаменитого мастера Страдивари:

– Я долго боялся к ней прикасаться. У меня были для этого причины, я слышал, как «металлически» могут звучать скрипки, когда попадают не в те руки, когда не та школа, как может сомнительно звучать инструмент на больших сценах. Но прошло уже 10 лет, и я, разумеется, привык.

Для дирижера Национальной филармонии Украины Виталия Протасова выступление на сцене Дома Алчевских будет дирижерским дебютом перед харьковской публикой.

В программе мероприятия прозвучат концерты для скрипки с оркестром итальянского композитора и скрипача Никколо Паганини, а также американского композитора Сэмюэла Барбера.

– Эти два произведения входили в репертуар сезона 2017/18 и были исполнены мною на  концертных площадках Лозанны, Женевы, Веймара, – говорит Валерий Соколов. – В  Харькове Барбер – не частый гость, но его концерт является настоящей жемчужиной скрипичной музыки.

Следующее концертное мероприятие на сцене Дома Алчевских пройдет 8 июня. Это будет концерт камерной музыки под названием «Виртуозный квинтет», в котором примут участие музыканты-виртуозы из США, Германии, Греции и Украины. А уже 12 июня в актовом зале Харьковского регионального института государственного управления НАГУ при Президенте Украины состоится концерт «Романтические истории», на котором музыканты МАСО вместе с солистами из Германии и греческим дирижером, лучшим молодым музыкантом Европы 2008 года Дионизисом Грамменосом сыграют произведения композиторов-романтиков.

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