В Харькове потерялись пенсионеры 29 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

За минувшие сутки харьковские патрульные помогли вернуться домой двум пенсионерам, которых разыскивали родные.

Вечером 28 мая во время патрулирования Московского района полицейские увидели пожилого мужчину. Инспeкторы выяснили, что 88-летнего мужчину разыскивают родные, о чем есть соответствующее сообщение на линию «102». Патрульные установили место проживания мужчины и передали его официальному опекуну.



Позже полицейские получили информацию о пропаже 77-летней женщины. Патрульные разыскали ее на проспекте Тракторостроителей и передали дочери, сообщили в патрульной полиции Харькова.