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В Харькове потерялись пенсионеры

В Харькове потерялись пенсионеры
За минувшие сутки харьковские патрульные помогли вернуться домой двум пенсионерам, которых разыскивали родные.
Вечером 28 мая во время патрулирования Московского района полицейские увидели пожилого мужчину. Инспeкторы выяснили, что 88-летнего мужчину разыскивают родные, о чем есть соответствующее сообщение на линию «102». Патрульные установили место проживания мужчины и передали его официальному опекуну.

Позже полицейские получили информацию о пропаже 77-летней женщины. Патрульные разыскали ее на проспекте Тракторостроителей и передали дочери, сообщили в патрульной полиции Харькова.

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