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Харьковчанка стала победителем юношеского турнира ITF

Харьковчанка стала победителем юношеского турнира ITF
15-летняя харьковчанка Любовь Костенко завоевала трофей в одиночной женской категории на соревнованиях Podgorica Open – 2018 в Черногории.
На пути к финалу она выиграла у соперниц из Греции, Хорватии, Италии и Швеции, а в главном поединке со счетом 6:1, 6:4 победила теннисистку из Франции Марго Ровруа.

Любовь Костенко на этом турнире боролась за трофей и в женской парной категории. Вместе с греческой теннисисткой Галатеей Месочоритоу она успешно дошла до полуфинала, где уступила соперницам из Швеции.

Для Любови Костенко это уже второй одиночный титул на юношеских турнирах ITF в возрастной категории до 18 лет.

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